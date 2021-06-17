Евгений Миронов и Александр Робак распутают загадки параллельных реальностей в детективе «Пробуждение»

Новый детективный триллер «Пробуждение» с Евгением Мироновым и Александром Робаком стартует в онлайн-кинотеатре IVI с 1 июля. 12 серий, которые будут держать в напряжении с первой до последней секунды, расскажут о герое, который проживает две параллельных жизни.

Следователь Павел Фролов буквально живет на работе. Распутывая сложные преступления, он совсем забыл о жене и сыне. Даже долгожданный отдых в кругу семьи оборачивается очередным форс-мажором на работе: Павел прямо из аэропорта вынужден отправиться на расследование.

Но однажды порочный круг разрывается, и следователь оказывается в другой реальности. После страшной аварии, в которую угодила семья, Павел приходит в себя в больнице и понимает, что ему предстоит распутать самое важное дело в своей жизни.

Каждый день герой проживает новую жизнь. В одной реальности в аварии погибает его жена Светлана, в другой — сын Кирилл. Фролов замечает пугающую закономерность: на его запястье ежедневно появляется метка, если нарисован крест — в этой реальности больше нет Светланы, если круг — Кирилла.

Теперь от дедуктивных способностей Фролова зависит будущее его семьи. Удастся ли ему исправить ошибки прошлого и найти временную точку, где реальности пересекутся?

Роль Павла Фролова в сериале исполнит актер Евгений Миронов. Специально для съемок он освоил навыки стрельбы и подводного плавания.

Вместе с ним в кадре появятся Александр Робак, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие.

«Думаю, прошло время, когда были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины. Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж, несмотря на все странности, которые происходят в его сознании, был максимально приближен к жизни. Он не герой, а обыкновенный человек, который профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях и не сойти с ума», — поделился Евгений Миронов, исполнитель главной роли.

А вот режиссер сериала Эдуард Парри старался максимально раскрыть тему семьи.

«Зачастую, профессиональная деятельность в современном мире отнимает крайне много времени, заполняет все жизненное пространство человека. Так и наш герой, который целиком посвящает себя работе, и при это отодвигает семью на второй план. Мы долго работали над сценарием, драматургией, характерами. Еще дольше искали актера на главную роль, пока не предложили сценарий Евгению Миронову. Во многом благодаря нашей совместной работе — проект состоялся. И в итоге стал сильно отличаться от оригинального американского формата. Если у западных коллег финал остается открытым, то мы в своей истории ставим точку. Зритель получает ответ и понимает, ради чего он потратил время», — отметил Эдвард Парри.

«Пробуждение» с 1 июля на IVI

Смотрите также