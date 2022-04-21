Вирус — не кара, а спасение: состоялась премьера второго сезона сериала «Эпидемия»

На видеосервисе Premier состоялся релиз второго сезона сериала «Эпидемия» с Юрой Борисовым и Кириллом Кяро.

21 апреля для зрителей стали доступны первые две серии продолжения истории о семьях, которые выживают в условиях смертельного вируса, охватившего мир, голода и борьбы за власть.

Во втором сезоне создатели проекта отошли от сюжета книги. Сценарист Роман Кантор написал новое развитие событий.

«Идея второго сезона родилась из предпосылки, что эпидемия это не кара, как в первом сезоне, а наоборот, спасение, — поделился режиссер проекта Дмитрий Тюрин. — Помните, когда после первой волны «ковида» вдруг животные стали выходить в города, трава расти там, где уже давно не росла, дельфины вернулись в Венецию? Природа стала оживать, избавившись от присутствия человека. А человек, оказавшись вне цивилизации, должен очиститься, освободиться от вещизма, искусственных смыслов, ложных целей, к которым мы часто стремимся, и начать ценить какие-то простые вещи». «Наши герои, пережив суровую зиму во временном пристанище, начинают проходить эту трансформацию: «У нас крыша над головой есть, есть дом, есть огонь, есть вода. Лес есть — лес прокормит». И Женя, персонаж Юры Борисова, он как проводник этой философии простых вещей. Он сам очень простой парень. Для него есть черное и белое. Для него непонятны сложные абьюзивные отношения хипстеров».

Именно Женя стал центральным персонажем второго сезона. Он интуитивно чувствует, что должен выполнить некую миссию — привести героев саги куда-то. Куда именно — узнаем в конце сериала.

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