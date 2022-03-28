Калюжный рассказал о конфликте со Стояновым на съемках «Вампиров средней полосы»

Актер Глеб Калюжный стал звездой после съемок в сериале «Вампиры средней полосы». Однако на съемочной площадке порой все складывалось не так, как ему хотелось бы. Оказалось, Калюжный не мог сработаться с Юрием Стояновым, который сыграл в фильме главную роль.

«Это произошло через неделю-полторы со старта, несколько коллег подсказывали, чтобы я был мягче с ним, и не воспринимал близко к сердцу его критику. А я именно так реагировал на замечания», — рассказал Калюжный Teleprogramma.pro.

При этом актер признается, что в итоге посмотрел на ситуацию с другой стороны и все понял.

«Повторю и буду повторять, что благодарю Вселенную за такой подарок судьбы», — добавил актер.

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