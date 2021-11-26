К сериалу «Вампиры средней полосы» доснимут новогодний эпизод

26 ноября видеосервис Start объявил о начале съемок специального новогоднего эпизода сериала «Вампиры средней полосы».

Причем это будет не просто сбор актеров под елкой, а полноценная серия с художественным сюжетом.

«Нам очень хотелось чем-то скрасить ожидание второго сезона (он уже почти написан). Счастливы, что под Новый год сложились и вдохновение авторов, и расписания артистов», — сообщают создатели сериала в Telegram-канале видеосервиса.

При этом продюсеры обещают ряд сюрпризов для зрителей. Скорее всего, в праздничном эпизоде состоятся камео известных артистов.

Напомним, что премьера «Вампиров средней полосы» состоялась на Start в марте 2021 года. Мистическая картина заработала зрительскую популярность и была продлена на второй сезон. В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие актеры.

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