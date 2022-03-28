«Я влюбчив»: Глеб Калюжный — про сериал «Вампиры средней полосы», даму сердца и гонорары

С 28 марта на ТВ-3 в 19:30 стартует один из самых популярных сериалов «Вампиры средней полосы». В связи с этим актер дал эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

Проект «Вампиры средней полосы» успел заслужить любовь зрителей и вошел в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей сайта «КиноПоиск» с оценкой 8,2/10. А это говорит о настоящей народной любви.

«Вампиры средней полосы» — это история про обычную семью, живущую в Смоленске. Но за закрытой дверью творятся очень интересные вещи. Оказывается, дедушка Святослав Вернидубович Кривич (Юрий Стоянов) живет тысячу лет, он глава клана вампиров.

Несмотря на это, дед Слава — мудрый и очень трепетно относится к родным. За жизнью вампиров следят Хранители и это позволяет сохранять баланс сил, пока однажды не происходит череда странных событий.

Teleprogramma.pro поговорила с Глебом Калюжным, он сыграл роль молодого вампира, который попал в семью случайно. Актер рассказал нам о своем выборочном отношении к проектам, вампирской семье и личной жизни.

— «Вампиры средней полосы» — один из любимых сериалов россиян. А как вы оцениваете этот проект?

— Для меня большое счастье — быть причастным к нашей истории. Наиталантливейшие коллеги по съемочной площадке дали мне колоссальный опыт, и, я надеюсь, что каждый из нас не перестанет и дальше удивлять зрителей на поприще отечественного кинематографа.

— Когда поступило предложение о работе — сомневались или нет?

— Ни капли сомнения! Мне сразу объявили имена уже утвержденных коллег, и мне правда очень понравился подход режиссера, его прямая речь по отношению ко мне в момент знакомства. Думаю, поэтому и с пробами справился. Максимально пошел навстречу продакшену и подстроил график под партнеров.

— Как вам образ вампира? Какие детали особо запомнились со съемок?

— Каждый день я ходил, и всегда хожу на площадку как на учебу. Запомнились моменты нашего непосредственно взаимодействия с Юрием Николаевичем Стояновым. С тех пор я считаю и называю его своим «мастером». А еще на пользу пошло общение с режиссером Антоном Масловым.

К каждому съемочному дню, к каждой сцене, мы подходили с особым трепетом. А еще понравились клыки и кровь.

— Вы говорили, что изначально общение с Юрием Стояновым было непростым. Почему? В какой момент стало проще?

— Это произошло через неделю-полторы со старта, несколько коллег подсказывали, чтобы я был мягче с ним, и не воспринимал близко к сердцу его критику. А я именно так реагировал на замечания.

Когда получилось посмотреть на ситуацию с другой стороны, то я все понял. Повторю и буду повторять, что благодарю Вселенную за такой подарок судьбы.

— А как сложилось общение с другими членами вашей вампирской семьи?

— Мы по-настоящему сплотились под конец съемок и на съемках приквела. Со мной больше стал коммуницировать и вытаскивать из вагончика на «посиделки ожидания» друг и наставник — замечательный артист Артем Ткаченко.

— Вы очень активно работаете. Какой из ваших проектов можете особенно выделить, почему?

— Каждый из моих проектов несет в себе особую мораль для зрителя, каждая моя роль, каждая картина, где я участвую, априори не может быть для меня посредственной. Я очень выборочен в этом плане.

— Если не секрет, какая ваша роль стала самой высокооплачиваемой?

— Могу сказать, какой у меня была первая ставка: я получал 1000 рублей и 300 рублей суточных на съемках фильма «14+».

— Недавно в России заблокировали западные соцсети. Кто-то порадовался, кто-то расстраивался и плакал. А как вы встретили эти новости? Как и где теперь общаетесь с поклонницами?

— Меня больше волнует другая сторона медали, которая связана со всеми событиями. К социальным сетям я всегда относился нейтрально. Но стараюсь отвечать на сообщения всем и везде, где зарегистрирован.

— А рекламные контракты сорвались?

— Какие-то да, какие-то компании, наоборот, начали предлагать сотрудничество на амбассадорской основе.

— По каким магазинам, закрывшимся в России в последние дни, вы будете скучать?

— По ушедшим иностранным магазинам скучать не буду.

— Вы были трудным подростком. О чем-то жалеете сегодня из своей юности?

— Я думаю, что каждому человеку в своей жизни есть, о чем пожалеть. Мне тоже есть, но промолчу, о чем именно.

— Ваша личная жизнь обычно остается за кадром. Что в ней происходит сейчас?

— Я влюбчив! Есть несколько девушек, которым я оказывал знаки внимания. Но я и один чувствую себя комфортно. Скажем так, дама сердца скорее есть, чем нет. Но личная жизнь — на то и личная. Благодарю за беседу!

Смотрите «Вампиры средней полосы» с 28 марта в 19:30 на ТВ-3

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