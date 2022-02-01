Что осталось за кадром: о съемках сериала «И просто так» выйдет документальный фильм

3 февраля потоковый сервис HBO Max выпустит документальный фильм о съемках сериала «И просто так» — продолжения легендарного «Секса в большом городе».

Создатели проекта собрали целое кино из закулисных съемок с участием постаревших Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. А вот будет ли там фигурировать опальный Крис Нот — неизвестно. В трейлере документалки его что-то не видно.

Зрители увидят, как создается современный сериал о Нью-Йорке, как подбираются места и костюмы, как работают операторы, сценаристы и режиссеры. Ну и конечно, культовые актрисы с их шутками и казусами на съемочной площадке.

В России документальный фильм с русскими субтитрами покажет видеосервис «Амедиатека» — 4 февраля, вместе с финальной серией первого сезона «И просто так».

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