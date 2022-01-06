Из сериала «И просто так» удалили сцену с Крисом Нотом, обвиненном в изнасилованиях

Скандал с обвиненным в изнасилованиях и домогательствах актером Крисом Нотом повлиял и на новый сериал «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе».

Зрители картины уже знают, что в первом эпизоде его персонаж Мистер Биг («мужчина ее мечты» в русском дубляже) трагически скончался, что стало большой драмой для главной героини. Однако «умерший» должен был вернуться в финальном эпизоде шоу, наверное, в виде воспоминания или призрака.

Но эту сцену исключили из сериала. Как стало известно порталу TVLine, потоковый сервис HBO Max удалил ее из финального эпизода после скандала с Нотом.

В итоге Кэрри Брэдшоу будет горевать по своему ушедшему возлюбленному в Париже, но сам Мистер Биг в кадре не появится. Компания отказалась прокомментировать этот неожиданный монтаж.

Напомним, что Нот уже потерял не сцену, а целую роль в сериале «Великий уравнитель». Актера прессуют, несмотря на то, что он опроверг обвинения в свой адрес, и конкретного судебного разбирательства в отношении него не ведется.

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