Романтичный босс и новенькие в отделе: 5 фактов о новом сезоне сериала «Девушки с Макаровым»

Великолепная четверка вчерашних выпускниц Школы полиции и их обаятельный начальник возвращаются во втором сезоне сериала «Девушки с Макаровым». 31 января в 20:00 стартует продолжение полицейской комедии.

Создатели обещают еще больше внеуставного юмора, комичных ситуаций и абсурдных диалогов. Кроме того, в сериале появится любовная драма, которая ударит по брутальности Макарова (Павел Майков).

Новый IT-отдел

Одна из главных сюжетных линий нового сезона будет построена вокруг появления в бутовском РОВД нового прогрессивного отдела. Дедовским методам Макарова будет противопоставлена современная стратегия ведения сыска: с гаджетами, камерами и GPS-трекерами.

Конфликт будет строиться на том, что герой Павла Майкова ни за что не будет принимать такие методы расследования преступлений, ведь верит он только собственным глазам. К тому же, начальница нового отдела – не самая опытная, да еще и довольно бесцеремонная девушка, что поначалу совершенно не будет способствовать их дружбе.

Роль руководителя нового отделения исполнит Наталья Бардо («Беспринципные», «Трудные подростки», «Исправление и наказание»). Чтобы заполучить место в сериале, актрисе пришлось пройти жесткий кастинг: рассматривалось порядка 100 человек на роль.

Романтичный Макаров

Продюсеры сериала обещают, что Макаров раскроется по-новому. Во-первых, он больше не будет отыгрываться на своих подчиненных, подшучивая над ними и всячески подставляя. Теперь он будет более человечным и даже романтичным.

«Мы решили пробить брешь в его брутальности и жесткой сексистской позиции. Девушка не будет спешить к серьезным отношениям, ей будет достаточно встреч, так скажем, «для здоровья». Макаров же, наоборот, хочет традиционного развития отношений, хочет в кино, хочет в ресторан, ухаживаний – у него просыпаются чувства. Ему такой ультрасовременный подход чужд, поэтому наш, вроде, женоненавистник, показывает себя с неожиданной стороны – романтиком, нежным и чутким мужчиной», – рассказывает сценарист и продюсер сериала Антон Морозенко.

Любитель Шекспира

Еще один новый персонаж во втором сезоне сериала – начальник следственного отдела, который приходит на место Ольги. И тут зрителей ожидает новая стычка с Макаровым. Все дело в том, что новый герой с первых же минут начинает выстраивать собственные порядки, что совершенно не нравится герою Павла Майкова.

В итоге Павел Сергеевич делает вид, что идет на сближение с новым коллегой, а на самом деле откровенно и регулярно его «троллит», заставляя любителя Шекспира выглядеть неловко перед всем хихикающим над ним отделением.

«Новый персонаж поддерживает конфликт и создает комедийные ситуации. Никита Тарасов – талантливый и очень точный артист, с прекрасным чувством юмора. Не в том смысле, что он хорошо шутит между дублями, а в том, как он чувствует юмор, знает, как подать текст, чтобы выжать максимум. Это редкий дар и большая удача для нашего сериала», – объясняет Антон Морозенко.

Саша+Маша

Те, кто знали Георгия Дронова еще до сериала «Воронины», помнят, что больше 15 лет назад он прославился благодаря ситкому «Саша+Маша», выходившему на канале ТНТ. В первом сезоне «Девушек с Макаровым» произошло воссоединение артиста с каналом, а уже во втором сезоне зрителей ждет неожиданное пополнение каста.

В «Девушках с Макаровым» появится и та самая Маша – актриса Елена Бирюкова. Сыграет она жену… нет, не Жилина, а Саламатина. Однако зрителям все равно стоит ждать приятных «пасхалок».

Импровизации на площадке

Во время съемок второго сезона не обошлось и без импровизаций. В одной из сцен нужно было снимать задержание полицейского следователем следственного отдела. Эпизод должен был стать довольно жестким: брутальный «следак» в сопровождении ОМОНовцев вваливается в отделение и показывает, кто тут главный. Однако актер оказался слишком миловидным и никакого страха не внушал – сцена попросту не работала.

Тогда авторская команда стала думать, как выходить из ситуации, их мыслительный процесс прервал командный голос администратора съемочной площадки, который что-то эмоционально объяснял массовке. Вот так и состоялся дебют в кино человека, который обычно показывал актерам, где находится их гримерка и следил, чтобы все на площадке работало как часы.

В другой раз нужно было снимать четверку главных героинь за пределами отделения полиции. По сюжету, героиня Алевтины Тукан — лейтенант Туркина должна была предстать в образе медсестры в реальной больничной палате. Позже выяснялось, что это у них с криминалистом такие ролевые игры.

Однако художники по костюмам не сразу осознали всю глубину мысли авторов, проигнорировали эту «обманку» и приобрели костюм медсестры в секс-шопе.

Когда авторы увидели Туркину в предельно откровенном наряде, забили тревогу и дали команду срочно искать обычный медицинский халат. Сцену в итоге сняли, как и задумывалось, но некоторые члены съемочной группы сильно расстроились, что актрису переодели в приличное. Хотя, почему некоторые? Все расстроились.

«Девушки с Макаровым» на ТНТ с 31 января в 20.00

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