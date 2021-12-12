«Он принес жертву ради нас»: сценарист «И просто так» пояснил, зачем «убил» мистера Бига

Многих фанатов «Секса в большом городе» шокировала смерть одного из основных героев франшизы в первой серии нового сериала «И просто так».

Кончину мужа Кэрри Брэдшоу, мистера Бига, сыгранного Крисом Нотом, уже вряд ли можно назвать спойлером, так как ее вторые сутки активно обсуждают в прессе и соцсетях по всему миру.

Главный сценарист франшизы Майкл Патрик Кинг вышел на связь с журналистами и объяснил, зачем сериалу нужен был такой неожиданный и печальный ход. Неужто мало того, что героини постарели, а Саманта вообще откололась от подруг?

«Смерть — это оригинальная история, — объяснил сценарист изданию Vanity Fair. — Никто не хотел возвращаться, если шоу не собиралось быть другим. Когда я сказал Крису, что мистер Биг умирает в первом эпизоде, он определенно знал, что все будет по-другому. И нам пришлось об этом поговорить. Он действительно хотел поговорить о том, почему он умирает, и что это значит для нового сериала. Чем больше мы говорили об этом, тем больше он понимал, что это все для Кэрри — а сюжетная линия Кэрри такова, что лучше любить и терять, чем никогда не любить вообще». «Как только Крис действительно понял, что это будет потрясающе для Кэрри, он принес жертву ради нас, потому что он очень любит Сару Джессику. Наследие этого персонажа не уменьшится, но его легенды увеличатся, если он уйдет. Если ты найдешь кого-то, кто тебя любит, это прекрасно. Но данный поворот действительно позволяет нам проверить этот тезис, которым мы заканчивали сериал «Секс в большом городе», что самые важные, сложные, трудные и полезные отношения — это отношения с самим собой».

Майкл Патрик Кинг также добавил, что очень интересно посмотреть на одинокую Кэрри в 55 лет. Мол, раньше все переживали, что она в 35 без мужчины, а в 55 – это совершенно новый уровень.

Он также прокомментировал, что тренажер Peloton не имеет никакого отношения к смерти мистера Бига. Ранее СМИ сообщили, что акции компании упали после выхода первой серии «И просто так». На самом деле, байк присутствует в сериале просто как дань современному стилю жизни, и сердечный приступ персонажа с ним никак не связан.

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