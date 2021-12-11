Создатели «Секса в большом городе» «убивают» главного героя прямо в первой серии

На канале HBO Max состоялась премьера нового сезона популярного сериала «Секс в большом городе». И сразу же в первой серии поклонников картины ждет огромное разочарование. Создатели решили «убить» главного героя – мужчину мечты Керри Брэдшоу Мистера Бига. Он отправляется в душ, роняет телефон и погибает.

Керри на тот момент не было дома. Позже она возвращается домой после концерта и находит его тело. Оказывается, что Мистер Биг умер из-за сердечного приступа, случившегося после занятия на велотренажере.

Во второй серии тело мужчины мечты увозят, и трагедия еще больше сближает подруг.

Многие поклонники сериала, мягко говоря, в шоке. Многим разбило сердце решение сценаристов. И с этим нельзя не согласиться. Фанаты негодовали:

«Я ждала 17 лет выхода продолжения ради того, чтоб моего любимого героя убрали через 10 минут?»

В продолжении серий нас ждет история про наших старых, добрых подруг. Кэрри больше не пишет колонки, а снимает подкасты. Миранда пошла учиться на второе высшее образование, а Шарлотта воспитывает двух дочерей.

Саманты в сериале не будет. По крайней мере, пока. Поскольку Ким Кэтролл категорически отказалась сниматься — авторам сериала пришлось выкручиваться.

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