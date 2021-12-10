Где Саманта? Стала известна судьба героини «Секса в большом городе», которую сыграла Ким Кэтролл

Накануне в Нью-Йорке прошла премьера продолжения культового сериала «Секс в большом городе» — «И просто так». Там появились всеми любимые актрисы, кроме Ким Кэтролл, которая отказалась от съемок.

У фанатов было несколько версий. По сюжету Саманта Джонс, которую и сыграла Ким, могла умереть, так как болела раком. Также предполагалось, что ее могли заменить другой актрисой.

Оказалось, что теперь Саманта живет в Лондоне, а их дружба с Кэрри уже не так крепка, как прежде. В одной из сцен Кэрри (Сара Джессика Паркер) и Миранда (Синтия Никсон) обсуждают историю, которая произошла с Самантой. Якобы Кэрри решила прекратить рабочие отношения с Самантой, которая была ее пиар-агентом, а та, обидевшись, «уволила Кэрри как друга». Об этом пишет Entertainment Weekly.

В первом сезоне сериала ожидается 10 серий.

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