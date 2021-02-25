«Одни наши зубы чего стоят!»: объявлена дата премьеры сериала «Вампиры средней полосы»

Стала известна дата премьеры сериала «Вампиры средней полосы». История российских кровососов стартует на видеосервисе Start 18 марта. В этот день выйдут два первых эпизода картины. Всего их 8 по 48 минут.

По сюжету, в Смоленске уже несколько веков живет старинный клан вурдалаков. Они мимикрируют под обычную российскую семью и живут тише воды, ниже травы. Однако сюжет обещает быть захватывающим.

Роль главы вампирского клана (а заодно и основателя Смоленска в древности) сыграл Юрий Стоянов. Ему противостоит Татьяна Догилева, сыгравшая предводительницу «хранителей», следящих за кровососами. Также в сериале блеснули Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Глеб Калюжный и другие артисты.

«Чем отличается наш проект от других о вампирах? Наш сериал душевный, как мы — русские люди, дающий надежду на людей, на то, что есть у нас будущее, что есть в нас что-то, ради чего стоит жить и ради чего за нас стоит бороться», — говорит актер Артем Ткаченко.

Интересный факт: клыки для членов вампирской семьи были изготовлены по индивидуальным меркам в стоматологической клинике. Их делали с учетом цвета зубов актеров, но главное — анатомически подходящие клыки почти не влияют на дикцию.

«Это дорогостоящая история, одни наши зубы чего стоят! Ребята пытались понять, как придумать клыки, которые мы будем надевать за три секунды, и чтобы это были не капы, которые смотрятся юмористически, неестественно. Поэтому в сериале у нас оригинальные вампирские зубы, которые делали профессиональные стоматологи. Это два клыка на пластине, которые практически не мешали говорить. Единственное, пропадала буква «с» — при произнесении этого звука язык попадал как раз на пластину. Мы часто говорили друг другу на съемках «фпафибо» вместо «спасибо», — поделилась Ольга Медынич.

А еще зимние эпизоды снимались в период, когда совсем не было снега. Доходило до того, что киношники привозили его в мешках. Создатели сериала шутят, что «вампирское лобби» всеми силами мешало им закончить эту картину. Хотя бы уже поэтому ее стоит посмотреть.

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