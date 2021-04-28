Жажду крови не остановить: сериал «Вампиры средней полосы» продлен на второй сезон

Создатели нашумевшего сериала «Вампиры средней полосы» объявили о продлении проекта на второй сезон. Старт съемок запланирован на весну 2022 года.

«С момента выхода на Start первого эпизода мы получаем мощную обратную связь от зрителей. Уже понятно, что созданные нами образы нашли отклик у подписчиков сервиса, шутки ушли в народ, а это значит, что мы не имеем права прервать историю нашей семьи», — говорит автор сценария и креативный продюсер Алексей Акимов.

По его словам, во втором сезоне мир российских вампиров «серьезно тряхнет», но подробностей автор пока не раскрыл.

Напомним, что премьера «Вампиров средней полосы» состоялась на видеоплатформе Start в марте 2021 года, и с первых же дней сериал стал лидером данного сервиса по просмотрам. Финальный эпизод первого сезона выйдет только 6 мая, а все причастные к проекту люди уже хотят продолжения. Особенно исполнитель главной роли Юрий Стоянов.

«Конечно, я успел соскучиться и по своей роли, и по команде сериала, — говорит он. — Начинаешь особенно скучать в тот момент, когда смотришь как зритель. Ты очень хочешь, чтобы эта история продлилась. Дело еще в том, что молодые и немолодые актеры скучают по-разному. В кино можно самореализовываться, добиваться успеха, зарабатывать деньги — по-разному. Самое главное, что тебе этот кусок жизни уже никто не вернет. И когда ты немолодой актер, то понимаешь, что тебе очень важно, в какой компании и с кем ты этот кусочек жизни проживешь».

Актер добавил, что когда сериал, кроме замечательной команды, имеет еще и успех, он заставляет своих артистов чувствовать себя счастливыми и хотеть вернуться на площадку. Помимо Стоянова, в проекте снялись Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов и другие звезды кино.

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