Продюсер «Дома дракона» рассказал, будет ли этот сериал отличаться от «Игры престолов»

Одним из продюсеров нового фэнтези-сериала «Дом дракона» является британский режиссер Мигель Сапочник, ранее снявший шесть эпизодов «Игры престолов», в том числе и знаменитую «Битву бастардов».

В новом интервью у постановщика спросили, чем сериал-приквел будет отличаться от «Игры престолов». Будут ли у него новая картинка и свои фишки?

«Я думаю, мы очень уважительно относились к оригинальному шоу. Мы не пытаемся изобретать велосипед. У «Дома дракона» свой тон, который будет развиваться и проявляться по ходу шоу. Но сначала очень важно отдать дань уважения оригинальному сериалу, который был довольно революционным. Мы стоим на плечах этого шоу, и мы здесь только из-за него. Поэтому самое важное для нас — это как можно больше уважать этот сериал и стараться дополнить его, а не изобретать заново», — сказал Сапочник.

Он отметил, что пришел в проект без желания все поменять. Цветовая палитра «Игры престолов», например, ему нравится и вряд ли будет изменена. Однако повторять все, как в предыдущем сериале, режиссер не видит смысла.

«Это что-то иное, и должно быть что-то еще. Это другая команда, другие люди, другой тон. Надеюсь, сериал будет воспринят как нечто другое. Но этот эффект нужно будет заработать — он не появится в одночасье. Надеюсь, фанатам понравится. Нам повезет, если мы когда-нибудь приблизимся к тому, что было в оригинальном сериале, поэтому мы просто опускаем голову и продолжаем. И надеемся, что то, что мы придумаем, будет достойно называться «Игрой престолов», — цитирует Сапочника издание The Hollywood Reporter.

Кстати, этот режиссер недавно снял еще одну новую картину, о которой скоро все будут говорить — постапокалиптический фильм «Финч» с Томом Хэнксом, говорящим роботом и собакой.

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