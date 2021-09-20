Мастер выживания: Том Хэнкс снялся в фильме в компании робота и собаки

Знаменитый актер снова поработал один в кадре.

20 сентября потоковый сервис Apple TV+ выпустил трейлер нового научно-фантастического фильма «Финч» (Finch) с Томом Хэнксом в главной роли. 65-летний актер будет находиться в кадре один практически всю картину, разделяя повествование с собакой и разумным роботом.

Действие фильма развернется в будущем, когда после некой катастрофы человечество почти вымерло. Одного из последних людей на планете, смертельно больного изобретателя Финча спасает от одиночества лишь его собака.

Мужчину не волнует уже ничего, кроме того, что четвероногий друг останется совсем один после его смерти. Главный герой конструирует человекоподобного робота, чтобы тот заботился о песике, когда его самого заберет смерть.

Задачка еще та. Трейлер показал, как изобретатель учит андроида ходить, разговаривать и даже водить машину. При этом они путешествуют по опустевшей Америке и спасаются от разрушительных смерчей.

Любопытно, что одна из самых известных работ Хэнкса — фильм «Изгой» 2000 года — тоже была про человека, страдающего от одиночества. Похоже, что актер решил вернуться к этому образу.

Релиз фильма на Apple TV+ намечен на 5 ноября. Он должен был выйти в кинотеатрах в конце 2020 года, но из-за пандемии выход в прокат был перенесен, а затем заменен цифровой премьерой.

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