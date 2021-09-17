«Скоро, ждите»: Чепурченко рассказал о третьем сезоне «Жуков»

Недавно Вячеслав Чепурченко бросил себе вызов, приняв участие в легендарном шоу «Форт Боярд». Съемки проходили во Франции, где все участники проекта отбыли десятидневный карантин. А сами испытания на съемочной площадке, по словам актера, длились около пяти часов. Об этом Вячеслав рассказал в проекте портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Популярность Чепурченко получил благодаря сериалам «Измены» и «Жуки». Недавно стало известно, что «Жуки» получат продолжение. Третий сезон начнут снимать летом.

«В «Жуках» все-таки есть завязка. Если мы закончили летом, то и должны начать в это время года, поскольку это продолжение истории. А не просто зарисовки из жизни жителей деревни «Жуки». В конце второго сезона ребята пытаются делать приложение, которое украл персонаж Верника. И странно было бы начать показывать сезон зимой», — сказал Чепурченко.

Также актер отметил, что его узнают на улицах и даже в метро интересуются, когда будет продолжение сериала.

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