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«Передача снимается быстро»: Вячеслав Чепурченко рассказал о закулисье «Форта Боярд»

Съемки шоу проходили во Франции.

«Передача снимается быстро»: Вячеслав Чепурченко рассказал о закулисье «Форта Боярд»
Вячеслав Чепурченко. Фото: instagram.com/slavache2021

В прошлом году Вячеслав Чепурченко испытал свои силы в проекте «Ледниковый период». А в этом вошел в состав участников шоу «Форт Боярд». В проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» звезда сериала «Жуки» рассказал о том, как снимали легендарную программу.

«Я благодарен организаторам шоу за такое прекрасное путешествие. Правда, поначалу мы должны были просидеть 10 дней путешествия во Франции на карантине в комнатухе. Мы могли выходить на улицу по два часа в день, которые тратили на небольшую прогулку и покупку продуктов.

В конце этих десяти дней мы сдавали тест. И если результат был отрицательным, ехали уже на саму программу. Забавно, что передача снимается очень быстро, максимум часов пять. Было очень круто. И остался такой флер карантинных путешествий», — сказал Чепурченко.

Актер отметил, что на карантине он играл в Sony Play Station – 4 и разгадывал бумажные сканворды, которые очень любит.

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