Баловался наркотиками, любил Холодную и был «грустным клоуном»: судьба знаменитого шансонье в сериале «Вертинский»

С 13 сентября в онлайн-кинотеатре Kion вышел сериал «Вертинский» Авдотьи Смирновой — о судьбе знаменитого шансонье Александра Вертинского. По словам его дочери Анастасии, ее отец три раза пережил славу: в дореволюционное время, в эмиграции, и уже в Советском союзе. Все эти этапы нашли свое отражение и в сериале.

Планируется, что через несколько месяцев фильм появится и на Первом канале, для которого и снимался. Пока же журналисты увидели первые две серии проекта.

Константин Эрнст: «После заморозки проекта к нам пришла помощь»

Идея сериала возникла у руководителя Первого канала и генерального продюсера сериала Константина Эрнста после того, как ему позвонила Анастасия Вертинская с вопросом: «Костя, не хотите ли снять фильм о моем отце? У него была очень интересная жизнь…»

«Но вы же понимаете, что Анастасии Александровне отказать невозможно. И мы с Сергеем Титинковым, моим замом по кино, пригласили Дуню Смирнову для того, чтобы она написала сценарий. А потом подумали, зачем же искать другого режиссера, если мы любим и знаем Дуню. Она справится», — сказал Константин Эрнст.

Съемки сериала должны были начаться еще осенью 2014 года. Но грянул кризис, и по словам Константина Львовича, к осени 2015 года бюджет был такой, что уже не справлялся с текущей экономикой. В итоге съемки пришлось на время заморозить.

«Учитывая, что жизнь Александра Вертинского была подвижной, и он много где побывал, проект стоил недешево. Спустя некоторое время к нам пришла помощь в лице Романа Абрамовича и Сергея Адоньева. И таким образом мы добрали тот бюджет, который позволял нам запуститься», — сказал Константин Эрнст.

О чем сериал «Вертинский»

Еще в начале сериала зритель побывает в декадентской Москве начала XX века: в пропитанных дымом и пороком кабаре, роскошной гостиной Веры Холодной, на бенефисе певца в день начала Октябрьской революции, цветущих улицах Севастополя, корабле, увозящем Вертинского в другую жизнь. Видно, что сериал сделан с большим финансовым размахом…

Однако первая серия погружает зрителя в молодость Александра Вертинского, в которой есть безденежье, трудности и вера в свою звезду. Он балуется наркотиками, которые в ту пору отпускались без рецепта, пытается завоевать театральные подмостки и помочь сестре. Меж тем Россия стоит на пороге гражданской войны.

Тревожный и трепетный Александр страдает от комплекса вины за невозможность изменить происходящее и становится санитаром-добровольцем в поездном госпитале. Там хрупкий интеллигент видит кровь, грязь и боль и старается хоть как-то облегчить страдания раненых, работая на подхвате у врачей. За два года, проведенных в госпитале, он делает более 35. 000 перевязок. А потом снова возвращается к искусству.

Запечатленные страдания словно придают его творчеству пронзительность и рождают ни на кого не похожего артиста, обладающего особым шармом и аристократической магией. Сначала он скрывает стеснительность и неуверенность в себе под гримом экзальтированного Пьеро, а потом сбрасывает маску…

Алексей Филимонов: «Я чувствовал, что Вертинский помогает мне»

Исполнителю роли Александра Вертинского Алексею Филимонову нужно было передать особую манеру исполнения певца – немного жеманный речитатив с выразительным грассированием. При работе над ролью он читал интервью шансонье, изучал его роли, стараясь выделить основные черты.

По словам Алексея, с Вертинским его роднит только профессия. Легендарны шансонье был нежным и чувствительным человеком, а актер себя таковым не считает.

Как говорит Алексей, он попытался передать ощущения от своего героя. При этом артист признается, что чувствовал нечто мистическое на съемочной площадке, как будто Александр Вертинский помогал ему. И актер каждый раз мысленно говорил ему: «Спасибо».

Режиссер сериала Авдотья Смирнова призналась, что изначально в роли Александра Вертинского видела только Алексея Филимонова. В нем, по словам Авдотьи, есть тонкость и изысканность, хотя, как говорит сам актер, раньше режиссеры больше доверяли ему роли гопников и бандитов. Но, похоже, теперь новые интересные предложения не заставят себя долго ждать.

Все песни Александра Вертинского Алексей исполняет сам – он занимался с педагогом по вокалу в течение трех месяцев. Всего в картине прозвучат 10 знаменитых композиций шансонье: «Кокаинетка», «То, что я должен сказать», «В степи молдаванской…», «Лиловый негр», «Танго “Магнолия», «Без женщин», «Над розовым морем», «Желтый ангел», «Доченьки» и «Я всегда был за тех…».

Алексей сыграл легендарного артиста на протяжении почти всей жизни. Причем иногда в один съемочный день он был и молодым Пьеро, и зрелым певцом, которому рукоплескал весь мир.

Teleprogramma.pro поинтересовалась, насколько сложно было гримировать Алексея Филимонова в таких условиях.

«Вопрос о гриме, конечно, тяжелый. Но ничто по сравнению с тем, что испытывал Сергей Безруков на съемках фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» при температуре сорок градусов, снимаясь в Узбекистане», — засмеялся Константин Эрнст, вспомнив картину о Владимире Высоцком, снятую Петром Бусловым. «Основная сложность заключалась в том, что иногда в один день нужно было играть три разных возраста героя. И очень нелегко было переключаться между ними», — признался Алексей Филимонов.

Также в сериале снялись Паулина Андреева, Александр Устюгов, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Степан Девонин и многие другие звездные актеры.

Как снимался сериал «Вертинский»

Помимо Авдотьи Смирновой, в написании сценария принимали участие Анна Пармас и Джон Шемякин. Благодаря помощи Анастасии Вертинской сценаристы получили доступ к архивам шансонье. В качестве консультанта фильма выступил историк эмиграции Иван Толстой.

Съемки сериала проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии. Роль Парижа сыграли Будапешт и Санкт-Петербурге, Голливуда и Берлина —Стамбул. Для изображения шанхайских кабаре и ресторанов в городе на Неве были построены декорации.

В съемках сериала приняло участие 260 персонажей, было задействовано 340 объектов и декораций, 8000 человек массовки.

Добавьте сюда еще 31 639 обедов, 1 355 билетов, 55 чемоданов с костюмами и гримом, провезенные контрабандой через границу, 7 опоздавших на рейс, 2 493 финансовые заявки, 3 520 платежек, 18. 174 страницы финансового отчета, 32 капельницы, 1 роман, 175 часов материала. Такова частичная статистика фильма, озвученная в ходе его презентации.

По словам Константина Эрнста, тот факт, что сериал снимается и для телевидения, и для видеоплатформы, был оговорен сразу.

«Жизнь Вертинского проходила в разных ипостасях и в разных местах, для восприятия которых нужна разная степень толерантности. Поэтому одна версия создана для классического телевидения, а другая (18+) — для платформ», — подчеркивает Константин Эрнст.

Это делается для того, чтобы охватить сразу два типа аудитории – продвинуто-толерантную и консервативную, в хорошем смысле старомодную. Как отметил Константин Львович, нетолерантная версия была предложена онлайн-кинотеатру Kion.

Впрочем, представителям обеих аудиторий, наверняка, будет интересна история выдающегося человека с необычной судьбой на фоне трагедий XX века, в которой нашлось место и славе, и успеху, и лишениям, и ужасам войны, и великой любви.

Взгляд на мир глазами «клоуна» дает большую глубину этому образу и интересную возможность посмотреть на нашу культуру во всей ее широте и многогранности, уверены создатели картины.

На вопрос кем для вас прежде всего был Вертинский – певцом, поэтом, романтиком, новатором – сам Алексей Филимонов ответил, что в первую очередь — Человеком.

Смотрите сериал «Вертинский» в онлайн-кинотеатре Kion с 13 сентября!

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