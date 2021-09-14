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Баловался наркотиками, любил Холодную и был «грустным клоуном»: судьба знаменитого шансонье в сериале «Вертинский»

Корреспондент Teleprogramma.pro увидела первые две серии фильма о легендарном певце и поэте Александре Вертинском.

Баловался наркотиками, любил Холодную и был «грустным клоуном»: судьба знаменитого шансонье в сериале «Вертинский»
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

С 13 сентября в онлайн-кинотеатре Kion вышел сериал «Вертинский» Авдотьи Смирновой — о судьбе знаменитого шансонье Александра Вертинского. По словам его дочери Анастасии, ее отец три раза пережил славу: в дореволюционное время, в эмиграции, и уже в Советском союзе. Все эти этапы нашли свое отражение и в сериале.

Планируется, что через несколько месяцев фильм появится и на Первом канале, для которого и снимался. Пока же журналисты увидели первые две серии проекта.

Константин Эрнст: «После заморозки проекта к нам пришла помощь»

Идея сериала возникла у руководителя Первого канала и генерального продюсера сериала Константина Эрнста после того, как ему позвонила Анастасия Вертинская с вопросом: «Костя, не хотите ли снять фильм о моем отце? У него была очень интересная жизнь…»

«Но вы же понимаете, что Анастасии Александровне отказать невозможно. И мы с Сергеем Титинковым, моим замом по кино, пригласили Дуню Смирнову для того, чтобы она написала сценарий. А потом подумали, зачем же искать другого режиссера, если мы любим и знаем Дуню. Она справится», — сказал Константин Эрнст.

Кадр из сериала «Вертинский». Фото:
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

Съемки сериала должны были начаться еще осенью 2014 года. Но грянул кризис, и по словам Константина Львовича, к осени 2015 года бюджет был такой, что уже не справлялся с текущей экономикой. В итоге съемки пришлось на время заморозить.

«Учитывая, что жизнь Александра Вертинского была подвижной, и он много где побывал, проект стоил недешево. Спустя некоторое время к нам пришла помощь в лице Романа Абрамовича и Сергея Адоньева. И таким образом мы добрали тот бюджет, который позволял нам запуститься», — сказал Константин Эрнст.

О чем сериал «Вертинский»

Еще в начале сериала зритель побывает в декадентской Москве начала  XX века: в пропитанных дымом и пороком кабаре, роскошной гостиной Веры Холодной, на бенефисе певца в день начала Октябрьской революции, цветущих улицах Севастополя, корабле, увозящем Вертинского в другую жизнь. Видно, что сериал сделан с большим финансовым размахом…

Однако первая серия погружает зрителя в молодость Александра Вертинского, в которой есть безденежье, трудности и вера в свою звезду. Он балуется наркотиками, которые в ту пору отпускались без рецепта, пытается завоевать театральные подмостки и помочь сестре. Меж тем Россия стоит на пороге гражданской войны.

Кадр из сериала «Вертинский». Фото:
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

Тревожный и трепетный Александр страдает от комплекса вины за невозможность изменить происходящее и становится санитаром-добровольцем в поездном госпитале. Там хрупкий интеллигент видит кровь, грязь и боль и старается хоть как-то облегчить страдания раненых, работая на подхвате у врачей. За два года, проведенных в госпитале, он делает более 35. 000 перевязок. А потом снова  возвращается к искусству.

Запечатленные страдания словно придают его творчеству пронзительность и рождают ни на кого не похожего артиста, обладающего особым шармом и аристократической магией. Сначала он скрывает  стеснительность и неуверенность в себе под гримом экзальтированного Пьеро, а потом сбрасывает маску…

Алексей Филимонов: «Я чувствовал, что Вертинский помогает мне»

Исполнителю роли Александра Вертинского Алексею Филимонову нужно было передать особую манеру исполнения певца – немного жеманный речитатив с выразительным грассированием. При работе над ролью он читал интервью шансонье, изучал его роли, стараясь выделить основные черты.

По словам Алексея, с Вертинским его роднит только профессия. Легендарны шансонье был нежным и чувствительным человеком, а актер себя таковым не считает.

Кадр из сериала «Вертинский». Фото:
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

Как говорит Алексей, он попытался передать ощущения от своего героя. При этом артист признается, что чувствовал нечто мистическое на съемочной площадке, как будто Александр Вертинский помогал ему. И актер каждый раз мысленно говорил ему: «Спасибо».

Режиссер сериала Авдотья Смирнова призналась, что изначально в роли Александра Вертинского видела только Алексея Филимонова. В нем, по словам Авдотьи, есть тонкость и изысканность, хотя, как говорит сам актер, раньше режиссеры больше доверяли ему роли гопников и бандитов. Но, похоже, теперь новые интересные предложения не заставят себя долго ждать.

Все песни Александра Вертинского Алексей исполняет сам – он занимался с педагогом по вокалу в течение трех месяцев. Всего в картине прозвучат 10 знаменитых композиций шансонье: «Кокаинетка», «То, что я должен сказать», «В степи молдаванской…», «Лиловый негр», «Танго “Магнолия», «Без женщин», «Над розовым морем», «Желтый ангел», «Доченьки» и «Я всегда был за тех…».

Алексей сыграл легендарного артиста на протяжении почти всей жизни. Причем иногда в один съемочный день он был и молодым Пьеро, и зрелым певцом, которому рукоплескал весь мир.

Teleprogramma.pro поинтересовалась, насколько сложно было гримировать Алексея Филимонова в таких условиях.

«Вопрос о гриме, конечно, тяжелый. Но ничто по сравнению с тем, что испытывал Сергей Безруков на съемках фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» при температуре сорок градусов, снимаясь в Узбекистане», — засмеялся Константин Эрнст, вспомнив картину о Владимире Высоцком, снятую Петром Бусловым.

«Основная сложность заключалась в том, что иногда в один день нужно было играть три разных возраста героя. И очень нелегко было переключаться между ними», — признался Алексей Филимонов.

Кадр из сериала «Вертинский». Фото:
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

Также в сериале снялись Паулина Андреева, Александр Устюгов, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Степан Девонин и многие другие звездные актеры.

Как снимался сериал «Вертинский»

Помимо Авдотьи Смирновой, в написании сценария принимали участие Анна Пармас и Джон Шемякин. Благодаря помощи Анастасии Вертинской сценаристы получили доступ к архивам шансонье. В качестве консультанта фильма выступил историк эмиграции Иван Толстой.

Съемки сериала проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии. Роль Парижа сыграли Будапешт и Санкт-Петербурге, Голливуда и Берлина —Стамбул. Для изображения шанхайских кабаре и ресторанов в городе на Неве были построены декорации.

Кадр из сериала «Вертинский». Фото:
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

В съемках сериала приняло участие 260 персонажей, было задействовано 340 объектов и декораций,  8000 человек массовки.

Добавьте сюда еще 31 639 обедов, 1 355 билетов, 55 чемоданов с костюмами и гримом, провезенные контрабандой через границу, 7 опоздавших на рейс, 2 493 финансовые заявки, 3 520 платежек, 18. 174 страницы финансового отчета, 32 капельницы, 1 роман, 175 часов материала. Такова частичная статистика фильма, озвученная в ходе его презентации.

По словам Константина Эрнста, тот факт, что сериал снимается и для телевидения, и для видеоплатформы, был оговорен сразу.

«Жизнь Вертинского проходила в разных ипостасях и в разных местах, для восприятия которых нужна разная степень толерантности. Поэтому одна версия создана для классического телевидения, а другая (18+) — для платформ», — подчеркивает Константин Эрнст.

Это делается для того, чтобы охватить сразу два типа аудитории – продвинуто-толерантную и консервативную, в хорошем смысле старомодную. Как отметил Константин Львович, нетолерантная версия была предложена онлайн-кинотеатру Kion.

Впрочем, представителям обеих аудиторий, наверняка, будет интересна история выдающегося человека с необычной судьбой на фоне трагедий XX века, в которой нашлось место и славе, и успеху, и лишениям, и ужасам войны, и великой любви.

Кадр из сериала «Вертинский». Фото:
Кадр из сериала «Вертинский». Фото: Первый канал

Взгляд на мир глазами «клоуна» дает большую глубину этому образу и интересную возможность посмотреть на нашу культуру во всей ее широте и многогранности, уверены создатели картины.

На вопрос кем для вас прежде всего был Вертинский – певцом, поэтом, романтиком, новатором  – сам Алексей Филимонов ответил, что в первую очередь — Человеком.

Смотрите сериал «Вертинский» в онлайн-кинотеатре Kion с 13 сентября!

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Александр ВертинскийАлексей ФилимоновАнастасия ВертинскаяКонстантин ЭрнстСериал «Вертинский»