Вышел тизер первого сериала «Квартета И» — «В Бореньке чего-то нет»

Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов сыграли в ироничной картине про съемки кино.

2 сентября в Сети появился тизер первого сериала «Квартета И» под названием «В Бореньке чего-то нет». Напомним, картина основана на одноименном спектакле, который идет с аншлагом уже четыре года. Артисты сняли ее в рамках контракта с видеосервисом Start, где и состоится премьера.

По сюжету режиссер и актеры празднуют завершение съемок фильма большим банкетом. И пока льется шампанское, съемочная группа выплескивает друг на друга эмоции, накопившиеся за месяцы совместной работы. Одни завершают служебные романы, другие продолжают болезненные споры, а главный постановщик размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать по-настоящему стоящее кино.

В проекте снялись: Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Павел Майков, Михаил Полицеймако, Георгий Мартиросян, Родион Толоконников, Полина Ауг, Павел Деревянко и другие известные артисты.

Сериал выйдет на Start в конце 2021 года.

Смотрите также: