«В Бореньке чего-то нет»: «Квартет И» завершил съемки своего первого сериала

Видеосервис Start объявил о завершении съемок своего оригинального сериала «В Бореньке чего-то нет», созданного по мотивам одноименного спектакля «Квартета И». Постановка уже четыре года собирает полные залы по всей стране, и вот, грядущей осенью зрители увидят ее в формате 8-серийной картины.

Напомним, что в январе 2021 года «Квартет И» и Start подписали соглашение о производстве сериалов, и данный проект является их первой совместной работой.

Эта история разворачивается на банкете по случаю завершения съемок нового фильма. Режиссер, которого играет Максим Виторган, собирает вокруг себя актеров и всю свою команду. И во время праздника все они выплескивают эмоции, накопившиеся во время совместной работы. У одних остались незавершенные споры, у других закрутились новые романы, а кому-то еще надо разобраться в себе.

Главные роли сыграли Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Павел Майков и Виктория Толстоганова.

«Прекрасная группа с талантливым и энергичным молодым режиссером Никитой Власовым, который перед каждым мотором кричит: «Энергия!» Это слово веселит и заряжает всех той самой энергией, — рассказала о съемках Толстоганова. — Еще он у нас любит танцевать. Восхищает, что ребята из «Квартета И» решили взять режиссера другого поколения, внести какую-то живую, неожиданную для них самих струю в эту историю». «На площадке всегда есть романы, амбиции, интриги, весь спектр эмоций — от грустного до смешного. «Кино о кино» режиссеры и сценаристы пишут еще и потому, что они хорошо знакомы с этой средой, — говорит Леонид Барац. — Но мы снимали не документальную комедию о внутренней кухне съемок, а историю о человеческих отношениях».

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