«Квартет И» впервые снимет собственный сериал

Знаменитый «Квартет И» и видеосервис Start договорились о сотрудничестве. В течение двух лет они вместе будут создавать проекты, которые будут выходить на онлайн-платформе. В частности, речь идет о сериале — таком формате актерская четверка Ростислава Хаита, Камиля Ларина, Леонида Бараца и Александра Демидова еще не работала.

«Start предложил стать своеобразным интернет-домом для «Квартера И» на два года, и мы с удовольствием откликнулись на приглашение посетить этот дом, и возможно, поселиться в нем. Мы никогда не снимали сериалы. Из фильма «День выборов» был смонтирован сериал, но целенаправленно мы никогда не работали в таком формате», — отмечает Ростислав Хаит.

Кроме новинок, которые будут созданы в рамках данного сотрудничества, на видеосервисе появятся и все кинохиты, выпущенные «Квартетом И» на сегодняшний день. В частности, прошедшая недавно в кинотеатрах новогодняя комедия «Обратная связь» (сиквел фильма «Громкая связь») станет эксклюзивно доступна на Start уже 3 февраля.

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