Съемки сериала «Властелин колец» перенесли из Новой Зеландии в Великобританию

Эльфы покидают берега Новой Зеландии! Студия Amazon решила, что второй сезон сериала «Властелин колец» будет сниматься в Великобритании. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что такой «переезд» съемок — дело совсем не простое, ведь кинокомпания серьезно вложилась в сказочные декорации в восточной стране. Первый сезон не зря называли самым дорогим в истории, он обошелся своим создателям примерно в 465 миллионов долларов.

Хотя именно затраты и могли стать причиной такого решения. Со ссылкой на источники издание отмечает, что съемки на родине Джона Толкина станут более экономичным вариантом для студии. Еще одна возможная причина — это строгие правила карантина в Новой Зеландии. Половина актеров сериала все-таки англичане, и, когда они вернутся на съемки второго сезона, им снова придется отсиживаться в номерах 14 дней.

Есть и еще один момент, который может использовать студия. Все равно постпродакшн первого сезона будет продолжаться в восточной стране до июня 2022 года. А в это время можно начать подготовку к съемкам продолжения в Великобритании, где у киностудии уже есть ряд съемочных площадок.

«Мы хотим поблагодарить народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за то, что они предоставили сериалу «Властелин колец» невероятное место для начала этого эпического путешествия», — сказал вице-президент Amazon Studios Вернон Сандерс.

Напомним, что все фильмы «Властелин колец» и «Хоббит» снимались именно в Новой Зеландии из-за ее живописных пейзажей.

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