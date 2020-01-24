$1 миллиард и никого из старых актеров: что известно о сериале «Властелин колец»

Создатели приквела знаменитой трилогии, экранизированной Питером Джонсоном, уже рассекретили каст и дали понять, в какую эпоху будут развиваться события сериала. Премьера планируется на конец 2020 года.

Потратив 281 миллион долларов на съемки трилогии «Властелин колец», ее создатели заработали на ней почти три миллиарда, собрали 17 «Оскаров» (из них 11 – за «Властелин колец: Возвращение Короля») и подарили поклонникам фэнтези настоящую икону этого жанра.

Но, как водится, успешный продукт не мог долго пылиться на полке без дела – если вселенная Дж. Р. Р. Толкина еще интересна зрителю и может принести прибыль, кто-то непременно попытался бы взяться за съемки новой истории о Средиземье, его добрых и злых обителях.

Удача улыбнулась самым богатым и настойчивым – в 2017 году компания Amazon в тендерной войне победила Netflix и, заплатив рекордные 250 миллионов долларов, получила право снимать «Властелин колец» в формате сериала.

Судя по всему, он станет самым дорогим сериалом в истории. К стоимости авторских прав мы прибавляем зарплату актерам и другим членам съемочной группы, затраты на съемки, на визуальные эффекты и прочее. По мнению специалистов, в итоге «Властелин колец» обойдется примерно в миллиард долларов.

Все, что касается сюжета, актеров и съемок, Amazon пока тщательно прикрывает завесой тайны, и тем не менее, иногда ее все же приподнимают, чтобы подогреть любопытство фанатов вселенной Толкина.

Портал Teleprogramma.pro собрал все самое интересное, что на сегодняшний день известно о сериале «Властелин колец».

Не экранизация книги, а приквел

Когда Amazon анонсировал новый сериал, многие фанаты тут же подумали, что компания собирается растянуть на несколько сериальных сезонов уже знакомую нам историю, либо экранизировать другие книги Толкина. По слухам, это также могла быть история жизни Арагорна до встречи с Фродо и остальными членами Братства кольца.

Слухи не подтвердились. Уже в марте 2019-го стало известно, что сериал станет серией приквелов. И Арагорна мы там не увидим, ведь на картах Средиземья, опубликованных в официальном аккаунте сериала, были показаны земли, существовавшие задолго до времени персонажа, включая остров Нуменор, где когда-то жили предки Арагорна.

Таким образом, события сериала будут происходить во времена Второй Эпохи Средиземья. Именно в то время Саурон создал Кольца Силы и Одно Кольцо, чтобы править ими всеми. События же трилогии происходили через тысячи лет после этого, ближе к концу Третьей Эпохи.

Разработкой сценария сериала занималась целая команда сценаристов. Они трудились, не покладая рук, в помещении с закленными окнами, входить туда разрешали узкому кругу лиц, причем их тщательно проверяли, вплоть до сканирования отпечатков пальцев.

Аmazon уже объявил имена актеров

Мы могли бы еще долго мучиться в догадках, не зная, появятся ли в сериале полюбившиеся Хьюго Уивинг (Элронд), Орландо Блум (Леголас) или Иэн Маккеллен (Гэндальф). Но 14 января 2020 года Amazon объявил имена основных актеров сериала, и стало понятно, что никого из возможных персонажей там не будет.

Итак, вместо них в сериале появятся: Роберт Арамайо (юный Нед Старк в «Игре престолов»), Назанин Бониади («Железный человек», «Отель Мумбаи: Противостояние»), Джозеф Моул, Овайн Артур, Исмаэль Круз Кордова («Хорошая жена»), София Номвете, Тиро Мухафидин, австралиец Том Бадж («Кэнди»), Чарли Викерс, Морфидд Кларк, Эма Хорват, Дэниэл Вейман («Ван Гог: Портрет, написанный словами»), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы»), Дилан Смит («Фото за час»), Меган Ричардс.

Персонажа Маркеллы Кавена, по некоторым данным, могут звать Тайра. Морфидд Кларк, по слухам, достанется роль молодой Галадриэль, в трилогии сыгранной Кейт Бланшетт. И, наконец, Джозефу Моулу, лицо которого многие знают благодаря роли Бенджена Старка в «Игре престолов», в сериале «Властелин колец» досталась роль Орена — если не главного, то одного из ключевых персонажей.

Ранее сообщалось, что в сериале также снимется Уилл Поултер — исполнитель роли Юстаса в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». По одним данным, он не смог подписаться на этот проект из-за расхождении в рабочих графиках, по другим, его кандидатура не была окончательно утверждена и в итоге продюсеры решили взять кого-то более подходящего.

Съемки уже идут

Одним из важнейших условий при покупке прав на сериал было то, что его съемки начнутся через два года после подписания контракта. Таким образом, они могли стартовать в ноябре 2019 года. И еще до того, как первый сезон вышел на экраны (его будут показывать на канале Amazon Prime), стало известно о том, что идет работа над сезоном номер два.

Первый сезон сериала «Властелин колец» будет состоять из 20 серий. Его съемки проходят, как и в случае с трилогией, в Новой Зеландии, где можно найти уголки девственной природы, подходящей для экранизации истории, происходившей на Земле десятки тысяч лет назад. Там же набирали и актеров на роль орков.

Не исключено, что первый сезон выйдет уже в конце 2020 года. Судя по тому, как активно в последнее время Amazon начал его рекламировать, это вполне возможно.

А вы ждете выхода многосерийного «Властелина колец»?