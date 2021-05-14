Создатели супердорогого сериала «Властелин колец», рассказали на что потратят деньги

Недавно в Сети прошла информация, что бюджет первого сезона сериала по вселенной «Властелина колец», который снимает киностудия Amazon, составил 465 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим многосерийным проектом за всю историю. На что же киношники потратят такие деньги? Этот вопрос задали главе студии Дженнифер Салке в новом интервью.

«Это сезон грандиозного шоу с полным обустройством мира. Сумма представляет собой сексуальный или даже сумасшедший заголовок, на который хочется кликнуть, но она действительно пойдет на создание инфраструктуры, которая будет поддерживать весь сериал», — сказала женщина изданию The Hollywood Reporter.

Она отметила, что стоимость проектов на рынке ежегодно растет. Например, недавно Netflix заплатил 469 миллионов долларов за два продолжения фильма «Достать ножи».

Салке добавила, что сериал «Властелин колец» будет смотреть огромная аудитория по всему миру, соответственно, зрители должны получить очень качественную картинку и проработанный фэнтези-мир.

Напомним, на создание кинотрилогии «Властелин колец» в начале 2000-х киношники потратили 281 миллион долларов, а заработали на ней почти три миллиарда. Весь резон, что и творение Amazon будет весьма коммерчески успешным.

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