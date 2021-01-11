Сара Джессика Паркер опубликовала первый ролик продолжения «Секса в большом городе»

11 января американская актриса Сара Джессика Паркер опубликовала в Instagram ролик, анонсирующий сериал-продолжение культового «Секса в большом городе». На видео запечатлены сцены из жизни Нью-Йорка, главные героини пока не появляются. В конце сообщается, что новое шоу выйдет на потоковом сервисе HBO Max, дата релиза пока неизвестна. Оно будет называться And just like that…, также актуально название «Секс в Большом городе: Новая глава».

«Я не могу не задаваться вопросом… Где они сейчас?» — загадочно подписала ролик Сара, намекая на то, что сериал расскажет историю уже немолодых героинь.

Напомним, что актриса Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту, отказалась участвовать в этом проекте. Зато Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон (они же Кэрри, Шарлотта и Миранда) вернутся к своим ролям.

Известно, что новый сериал будет состоять из 10 эпизодов. Съемки начнутся весной 2021 года в Нью-Йорке, запустит шоу режиссер ряда серий оригинального «Секса в большом городе» и двух полнометражных фильмов Майкл Патрик Кинг.

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