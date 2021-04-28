Развязка — близко: объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Содержанки»

Третий сезон сериала «Содержанки», в котором должны показать развязку истории, получил дату выхода. Его трансляция начнется на видеосервисе Start 10 июня. Создатели проекта обещают, что он станет более мужским, а развязка сюжета удивит и даже шокирует зрителей. К актерскому составу присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова и Антон Севидов из группы Tesla Boy. За режиссерское кресло сел Юрий Мороз.

28 апреля вышел трейлер долгожданного продолжения «Содержанок».

больше по теме Появились первые кадры со съемок третьего сезона сериала «Содержанки» Сериал выйдет на видеоплатформе START уже летом.

Напомним, в финале второго сезона героиня Дарьи Мороз Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от своего мужчины прямо в аэропорту. В новых сериях зрители узнают, как отразилось это решение на женщине, и получат ответы на многие другие загадки сюжета.

«Для меня самым сложным было кардинальное преображение Лены Широковой. Если в первом сезоне она — мент, а во втором — потерявшая свое «я», подвластная мужчине содержанка, то в третьем сезоне она чувствует себя в мире бизнеса и гламура, как рыба в воде. Еще нам было очень важно тонко и драматически точно выстроить взаимоотношения Лены и Глеба в новых обстоятельствах, не потеряв при этом их мощную связь», — говорит Дарья Мороз. «Я думаю, что «Содержанки» — первопроходцы в нашей индустрии. Так как проект выходит на интернет-платформе, здесь все похоже на жизнь: герои курят, выпивают, занимаются сексом и обладают чертами, которые свойственны живому человеку. Но не ради эпатажа, а чтобы быть правдивыми и убедительными», — добавил исполнитель роли Глеба Владимир Мишуков.

Также в новом сезоне зрителей ждут танцы в костюмах театра-кабаре, преображение героини Александры Ревенко в аниме-лисичку и ее поцелуй с женщиной, который стал для актрисы первым подобным опытом.

Напомним, что первый сезон «Содержанок» ранее был куплен для показа в Америке и Великобритании. Новая сделка, заключенная в январе 2021 года, откроет эту историю для зрителей по всему миру.

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