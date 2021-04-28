Развязка — близко: объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Содержанки»

Третий сезон сериала «Содержанки», в котором должны показать развязку истории, получил дату выхода. Его трансляция начнется на видеосервисе Start 10 июня. Создатели проекта обещают, что он станет более мужским, а развязка сюжета удивит и даже шокирует зрителей. К актерскому составу присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова и Антон Севидов из группы Tesla Boy. За режиссерское кресло сел Юрий Мороз.
28 апреля вышел трейлер долгожданного продолжения «Содержанок».
Напомним, в финале второго сезона героиня Дарьи Мороз Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от своего мужчины прямо в аэропорту. В новых сериях зрители узнают, как отразилось это решение на женщине, и получат ответы на многие другие загадки сюжета.
«Для меня самым сложным было кардинальное преображение Лены Широковой. Если в первом сезоне она — мент, а во втором — потерявшая свое «я», подвластная мужчине содержанка, то в третьем сезоне она чувствует себя в мире бизнеса и гламура, как рыба в воде. Еще нам было очень важно тонко и драматически точно выстроить взаимоотношения Лены и Глеба в новых обстоятельствах, не потеряв при этом их мощную связь», — говорит Дарья Мороз.
«Я думаю, что «Содержанки» — первопроходцы в нашей индустрии. Так как проект выходит на интернет-платформе, здесь все похоже на жизнь: герои курят, выпивают, занимаются сексом и обладают чертами, которые свойственны живому человеку. Но не ради эпатажа, а чтобы быть правдивыми и убедительными», — добавил исполнитель роли Глеба Владимир Мишуков.
Также в новом сезоне зрителей ждут танцы в костюмах театра-кабаре, преображение героини Александры Ревенко в аниме-лисичку и ее поцелуй с женщиной, который стал для актрисы первым подобным опытом.
Напомним, что первый сезон «Содержанок» ранее был куплен для показа в Америке и Великобритании. Новая сделка, заключенная в январе 2021 года, откроет эту историю для зрителей по всему миру.