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Amazon выкупил права на показ «Содержанок» Богомолова

В Сети режиссера уже прозвали «золотой курицей кинотеатра Start».

Amazon выкупил права на показ «Содержанок» Богомолова
Кадр из трейлера сериала Содержанки. Источник: YouTube

Американский кинопрокатный сервис под эгидой Amazon Prime Video выкупил у онлайн-кинотеатра Start права на трансляцию нашумевшего сериала Константина Богомолова «Содержанки». В представительстве платформы рассказали, что проект увидят преимущественно европейцы с возможностью расширения территории вещания. Так, немцы смогут посмотреть «Содержанок» в декабре, французы – в январе. Какие еще страны увидят проект, станет известно позже.

«Коммерсантъ» пишет, что онлайн-платформа Start, несмотря на сделку, по-прежнему остается главным правообладателем сериала. Сейчас создатели «Содержанок» ведут съемки второго сезона.

Отмечается, что на производство одной серии владельцы потратили 25 миллионов рублей, общая сумма проекта оценивается в 200 миллионов рублей. Во сколько обошлась покупка богомоловского сериала, ни в Start, ни в Amazon не говорят, но эксперты предполагают, что предложенная сумма с лихвой окупает затраты.

В соцсетях же режиссера Богомолова поспешили назвать «золотой курицей Start».

«Похоже, Константин Богомолов стал для Start той самой курочкой, которая должна нести золотые яйца. Не зря с ним подписали эксклюзив на два года», — озвучивает мысли Telegram-канал «Давайте не будем».

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AmazonКонстантин БогомоловСериалСодержанкистарт
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Amazon выкупил права на показ «Содержанок» Богомолова
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