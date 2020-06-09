Права на показ «Содержанок» купил британский телеканал

Права на трансляцию российского сериала «Содержанки», снятого Константином Богомоловым, купил британский телеканал Channel 4 для трансляции на своей онлайн-платформе Walter Presents. В английском переводе картина получила название Russian Affairs («Русские делишки»). Возможно, ее покажут не только в Сети, но и на английском ТВ.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора видеосервиса Start Юлию Миндубаеву, производство сериала окупило себя. 80% доходов принесла подписка зрителей. А международные продажи добавили еще примерно 86 миллионов рублей. Отметим, что в прошлом году компания продала первый сезон «Содержанок» коллегам из Amazon Prime Video для трансляции в странах Европы.

Напомним, что изначально сериал снимался для видеосервиса Start, и не был показан на российских телеканалах. Пока отснято два сезона по восемь серий, третий сезон в стадии подготовки. В картине снимались Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Ирина Старшенбаум и другие отечественные актеры.