Реальная история Михримах-султан: за что дочь Сулеймана и Хюррем называли мужчиной в юбке

Разбираемся, как жила и от чего могла умереть единственная дочь султана Сулеймана.

Михримах-султан – единственная дочь Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем-султан. Родилась в 1522 году, в Стамбуле. В «Великолепном веке» нам показывают красивую и хрупкую девушку с достаточно требовательным и властным характером, которую сыграла актриса Пелин Карахан.

Историки утверждают, что в реальной жизни Михримах ничуть не уступала красоте артистки.

«Солнце и Луна»

В переводе с османского языка, Михримах означает «Солнце и Луна». Согласно легенде, в день рождения девочки, мать Сулеймана увидела на балконе редкое явление – когда солнце еще не успело зайти за горизонт, а Луна уже вступила в свои права. Поразившись увиденному, валиде попросила сына назвать внучку именно так.

Михримах растили в любви и заботе, она никогда ни в чем не нуждалась. В летописях также говорится, что девочка славилась неземной красотой и интеллектом, которые унаследовала у Хюррем.

Она знала несколько языков в совершенстве, читала труды политиков и ученых, изучала государственное дело. Одним словом, родители дали ей блестящее образование.

Единственный брак Михримах

Замуж Михримах вышла в 17 лет за 39-летнего визиря Рустема-пашу. Сулейман всецело доверял своему помощнику, так как тот умело распоряжался деньгами и имел репутацию блестящего полководца.

Однако недоброжелателей у Рустема было много. Оно и понятно: женился на дочери султана, считался одним из самых богатых вельмож Османского государства. Есть, чему завидовать невежам.

Согласно историческим документам, на Рустема постоянно наговаривали. Дабы расстроить свадьбу, недоброжелатели даже пустили слух, что визирь болен проказой, но медики опровергли сплетни. Брак в итоге состоялся.

Правда, прожили супруги не долго, всего несколько лет, у них родилось несколько сыновей и дочь. Рустем погиб, а Михримах замуж больше не выходила.

Есть версия, что в Михримах позже был безумно влюблен известный архитектор Мимар Синан. Якобы он даже построил мечеть в знак своих страданий, по конструкции напоминающий фигуру женщины в юбке. Однако официально эта версия не подтвердилась, это лишь гипотеза.

Заговоры и звание «мужчины в юбке»

Вообще, девушке было не до личной жизни. Блестящий ум помог ей стать главной советницей своего отца Сулеймана. Она вела переписку с выдающимися правителями Речи Посполитой и даже помогала строить флот. Ее даже называли за глаза «мужчиной в юбке» и не исключали, что она смогла бы управлять Османской империей.

Также Михримах участвовала и в заговорах. По закону Османской империи, стать султаном после окончания правления Сулеймана должен был Мустафа – сын Махидевран. Однако Михримах не могла этого допустить, так как Махидевран сразу бы уничтожила и ее, и ее мать Хюррем.

В итоге, девушка вместе с матерью убедили Сулеймана в желании Мустафы убить его. Правитель вызвал сына на встречу, а когда тот зашел в покои отца, то был окружен охраной и убит.

От чего могла умереть Михримах-султан

Михримах умерла в 56 лет, пережив мужа и всех своих братьев. Причина смерти четко не называется, но историки уверены, что женщине просто не смогли оказать должную медицинскую помощь в связи и разразившейся простудой. Похоронена была вместе с родителями – Хюррем и Сулейманом Великолепным в самой большой мечети Стамбула Сулеймание.

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