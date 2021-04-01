Улыбчивая, с короткими рыжими волосами: Пелин Карахан показала на редком фото свою родную маму

В одном из интервью Пелин Карахан призналась, что всегда была самостоятельной и ответственной даже в детстве. Получив роль в турецком сериале «Великолепный век», актриса даже не предполагала, что она проснется знаменитой. Вскоре наладилась и ее личная жизнь. Девушка согласилась сходить на свидание, но, по словам Пелин, она не возлагала на того молодого человека никаких надежд.

Встретившись с Бедри Гюнтаем актриса считала: его увлечение скоротечно. Однако кавалер сразу удивил Карахан, заявив, что она будет его женой. Тогда Пелин только посмеялась над самоуверенным парнем. Кто мог бы знать, что вскоре они и правда сыграют пышную свадьбу. И даже станут родителями. У супругов два сына: Али Демир и Джан Эюп.

Пелин очень привязана к своим близким и особенно к маме. На личной страничке в Instagram актриса поделилась редким снимком с родительницей. Мама звезды турецкого сериала «Великолепный век» может похвастаться лучезарной открытой улыбкой. И у нее короткие рыжие волосы.

«Ах вот какая! Настоящая валиде нашей Михримах!», «Мамочка такая рыжая, как и Хюррем султан», «Какие приятные!!», «Улыбка чудесная! Сразу видно, дочка любит свою маму», «Замечательные», «Веселая компания», «Красотки! Так держать», — написали фолловеры.

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