«Вот вам и дочка Хюррем султан»: Пелин Карахан в алом бикини свела с ума красотой на яхте

Пелин Карахан запомнилась российскому зрителю благодаря роли в турецком сериале «Великолепный век». Актриса сыграла дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. Примечательно, что в жизни Пелин всего на год моложе своей экранной мамы Мерьем Узерли. Но это никак не помешало им вжиться в роль. Казалось, что Узерли вдвое старше Пелин. Вот такая иллюзия грима и костюмов.

36-летняя актриса успела дважды стать мамой. Вместе с мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа.

Беременность и роды никак не отразились на стройной фигуре Пелин. На одном из летних снимков она предстала в алом мини-бикини на яхте, блеснув чувственными формами и пленительными изгибами роскошного тела. При этом Карахан прикрылась легким шелковым халатиком, игриво блеснув тонкой талией и «сочными» бедрами.

«Такая Михримах свела бы Бали-бея с ума», «Вот вам и дочка Хюррем султан», «Самая любимая турецкая актриса», «Так странно ее видеть в бикини после роли Михримах и всех этих султанских платьев, украшений и драгоценностей», — пишут фолловеры.

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