«На съемках возникали опасные ситуации»: что осталось за кадром сериала «За первого встречного»

Teleprogramma.pro рассказывает о съемках сериала с участием Равшаны Курковой, Игоря Верника и Андрея Бурковского. Фильм покажут в эфире Первого канала с 8 февраля.

На Первом канале стартует сериал «За первого встречного», главные роли в котором сыграли Равшана Куркова, Андрей Бурковский и Александр Пашков. Это последний фильм режиссера Владимира Балкашинова, ушедшего из жизни 15 ноября прошлого года. В нем он размышляет о ценности семейных отношений.

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О чем сериал

По сюжету многосерийного фильма дочь влиятельного бизнесмена Саша Савельева (Равшана Куркова) застает жениха Антона (Андрей Бурковский) в постели с другой женщиной. Чтобы отомстить ему, она решает выйти замуж за первого встречного, предложив ему солидные деньги.

По иронии судьбы этим человеком оказывается водитель и бывший упитанный одноклассник девушки Сергей (Александр Пашков), над которым она смеялась все детство. А он страдал от неразделенной любви и впоследствии поставил перед собой задачу кардинально изменить свою внешность и жизнь. Поэтому Саша его и не узнала. Она даже не догадывается о том, что Сергей не тот, за кого себя выдает…

По словам Равшаны Курковой, в последнее время она играла сильных женщин с трудной судьбой. А вот ее героиня Саша – совершенно другая: нежная, ранимая, интеллигентная, но в то же время достаточно взбалмошная и импульсивная. Она то и дело мечется между двумя мужчинами, не зная, кому же из них отдать предпочтение. По словам Равшаны, она с удовольствием работала со съемочной командой картины.

Игорь Верник: «Педагоги школы-студии МХАТ учили меня искать в плохом человеке хорошее и наоборот»

Актер Игорь Верник играет Генриха Платоновича – богатого и циничного афериста, который увлечен искусством, но при этом сам далек от образа романтического героя.

«В своей жизни я не раз наблюдал похожих людей и подобные проявления, когда в атмосфере культурных мероприятий они казались очень одухотворенными, несуетными, а в реальной жизни оказывались циничными и лишенными всякого обаяния, — поясняет Игорь Верник. — Но поскольку в Школе-студии МХАТ наши великие педагоги учили искать в хорошем человеке плохое и наоборот, то и в нем я пытаюсь найти человеческие ноты…»

Александр Пашков о своей партнерше: «У Равшаны никогда не заканчиваются батарейки»

Исполнитель роли Сергея Александр Пашков признался, что встреть он любимую женщину, предложившую ему жениться на себе за 10 000 долларов, то он бы сразу же согласился. И дело даже не в материальной выгоде. Но, по собственному признанию, он никогда не сталкивался с такими историями. К тому же женщина, которой актер отдал свое сердце, уже рядом. Это его жена.

А вот со случаями кардинального преображения Александр сталкивался. Он рассказал, что у него был знакомый, страдающий от лишнего веса, который изменился настолько, что его никто не узнал.

Но вернемся к его герою Сергею. По словам Александра, с его персонажем актера роднит честность, искренность, дружелюбность, а еще любовь к кулинарии и умение готовить.

«А водителя Сергей играет потому, что у него нет возможности признаться, кто он есть на самом деле, — говорит Александр Пашков. – Мой персонаж просто ждет нужного момента. Но Саша все равно не может его узнать».

Кстати, с Равшаной они сразу же нашли общий язык.

«Раньше мы никогда не пересекались. Но скажу, что с профессионалом всегда приятно работать на съемочной площадке. Возникает такое ощущение, что у Равшаны никогда не заканчиваются батарейки. Она приезжает бодрой и уезжает в таком же состоянии. Равшана постоянно что-то придумывает, делает, это такой energizer, который показывают в рекламе. Ты заряжаешься от нее энергией», — говорит Александр.

Сериал снимался в Москве, Санкт-Петербурге и Абхазии – между Новым Афоном и Сухумом, в небольшом живописном селе Ачандара. По сюжету на Кавказе живут дедушка и бабушка главной героини, а также ее племянники.

Именно там не без влияния родственников Сергей должен пройти три важных испытания, тем самым доказав, что он достоин быть рядом со своей избранницей.

Зоя Балкашинова: «Кавказ в сериале появился для контраста…»

По словам Зои Балкашиновой – жены ушедшего из жизни режиссера и его ассистента по съемкам, сюжетная линия о Кавказе – это полностью его придумка.

Как говорит Зоя, он объяснял это тем, что происходи действие только в Москве, то получилась бы типичная для отечественного телевидения история. Меж тем главная идея сериала Владимира Балкашинова – показать, что семья должна оставаться приоритетом в жизни мужчины.

«Поэтому Кавказ в сериале и появился — для контраста и как пример того, что есть места, где еще остаются настоящие мужчины, чтутся искренние отношения, и сохраняются семейные традиции. На контрасте с проблемами современного большого города, где часто можно столкнуться с быстротечностью и необязательностью взаимоотношений», — поясняет Зоя Балкашинова.

Александр Пашков: «На съемках возникали опасные ситуации»

По словам Александра Пашкова, когда по сюжету герой проходит три испытания, возникали опасные ситуации. Одно неловкое движение, и можно было упасть в обрыв. Хотя на площадке присутствовали каскадеры, и использовалась страховка.

Все-таки Абхазия славится своими горными вершинами. Но, к счастью, обошлось без эксцессов.

Кстати, в Абхазии Равшана Куркова и актриса Наталья Ноздрина учились танцевать лезгинку. А аккомпанировали им настоящие джигиты в национальных костюмах.

Равшана Куркова: «Принятие выбора со стороны близких избавит от лишних проблем»

«Костюмы прекрасны, а танцу я не научилась, к сожалению. Что касается свадебных традиций — так и не смогла понять, они действительно такие или же это представления наших сценаристов. Возможно, после выхода серии, в которой герои отправились в Абхазию, зрители как раз напишут, все ли так, как показано или же это просто полет фантазии», — поясняет Равшана Куркова.

— По сюжету сериала Сергей, по сути, едет к родственникам Саши за благословением. Важно ли, на ваш взгляд, чтобы семья приняла любимого человека или взаимных чувств достаточно?

— Ну, принятие и уважение вашего выбора со стороны близких в любом случае избавит от лишних нервов и неприятных эмоций. Это деликатная тема и для сохранения хороших отношений внутри семьи обязательна дипломатичность, важна внимательность к чувствам другого.

В своих последних интервью Владимир Балкашинов признавался, что очень рад тому созвездию актеров, которое появилось в его фильме благодаря длинному кастингу. Он отмечал, что такого кастинга не было в его фильмографии никогда. Но подчеркнул, что оно того стоило.

«Мы с Владимиром много работали: и в Киеве, и в России. Мы – друзья. Замечательный был человек и режиссер!» — признается Александр Пашков.

В память о режиссере, который любил свою семью и людей, поэтому и снимал хорошее кино, посмотрите его последнюю работу «За первого встречного».

Напомним, сериал появится на Первом канале уже 8 февраля, в 21: 30.

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