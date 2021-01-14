«Настроение — наряжаться»: 40-летняя Равшана Куркова предстала в элегантном платье с разрезами

Равшана Куркова часто отвечает на вопросы поклонников в соцсети. Она признавалась, что многие интересуются ее секретом молодости. В 40 лет актриса обладает стройной фигурой и моложавым видом. По словам девушки, у нее хорошая генетика, но даже с этим фактом после 30 лет ей пришлось начать заниматься спортом и пересмотреть свой рацион питания. Артистка старается вести активный образ жизни.

В последние месяцы Равшана много работала. После карантина она с радостью вернулась к съемкам. А вот новогодние каникулы девушка провела дома. 13 января она призналась, что устала от повседневных нарядов. Актриса решила нарядиться в старый Новый год. В соцсети она поделилась снимком, на котором предстала в платье-футляре с ниспадающими рукавами и разрезом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и позволил показать плоский живот. Образ Куркова дополнила браслетом Chanel. Она также сделала объемную укладку.

«Настроение — наряжаться в платья и бегать в изящных туфельках, а не „тонуть“ в теплых кофтах и шерстяных носках», — написала она.

Поклонники успели соскучиться по актрисе. Многие восхитились красотой девушки. «Такое же настроение», «А что за шикарное платье у вас… очень стильное и лаконичное и великолепно подчеркивает вашу красоту и утонченность, что за бренд?», «Хорошее настроение, красотка», «Изумительно прекрасна», «Красотка, хрупкая, с лукавыми глазами…», «Вы потрясающая», «Обожаю вас и ваше творчество, изящная, элегантная, просто красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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