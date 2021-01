В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии

Сериал-продолжение «Секса в большом городе» под названием And Just Like That…, помимо дружбы, любви и возраста будет затрагивать тему пандемии коронавируса. Об этом исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер рассказала в новом интервью. По ее словам, сценарист оригинального сериала Майкл Патрик Кинг уже собрал новую команду авторов, которая полностью состоит из женщин и является очень разнообразной по составу.

Паркер ожидает многого от сценаристов и сама с нетерпением ждет ответов на множество вопросов. Ей интересно, как героини изменились к 50-ти годам, какие победы и неудачи в любви случились с ними за все это время, напуганы ли они тем, что происходит в мире. Актриса отметила, что Миранда и Шарлотта должны быть представлены матерями подростков. А вот ее героиня Кэрри, у которой нет семьи, должна была чего-то достигнуть профессионально. Ведет ли она еще колонку в журнале или уже обзавелась собственным подкастом?

Сара сказала, что наличие событий пандемии в сюжете очевидно, потому как персонажи будут жить в современном Нью-Йорке.

«Как изменились отношения после невозможности видеться с друзьями? Я верю, что сценаристы собираются исследовать все это», — цитирует Паркер издание Vanity Fair.

Напомним, новый сериал будет состоять из 10 эпизодов, но в нем мы не увидим Саманты. Съемки должны стартовать грядущей весной.

