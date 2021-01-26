Наша песня хороша: по «Гарри Поттеру» хотят снять телесериал

Проект разрабатывается для HBO Max, но пока не найдена достойная идея для сюжета.

Правообладатели франшизы «Гарри Поттера» спят и видят, как получить от юного волшебника еще больше прибыли и расширить его киновселенную. Первым ходом в эту сторону были «Фантастические твари». Теперь же компания WarnerMedia хочет сделать ТВ-сериал для потокового сервиса HBO Max.

Источники издания The Hollywood Reporter сообщают, что воротилы кинобизнеса встречались со сценаристами «Гарри Поттера» — искали подходящий сюжет для телеадаптации, но пока ничего не нашли. Официально компания ответила журналистам, что подобного проекта в работе нет, но предварительные встречи уже можно считать ранней стадией разработки сериала.

Стоит отметить, что франшиза «Гарри Поттера» была и остается главным приоритетом HBO Max и Warner Bros., хотя они делят права и писательницей Джоан Роулинг, которая в прошлом году настроила против себя сообщество трансгендеров, а также актеров, поддерживающих меньшинства.

Кстати, о том, чтобы знаменитая англичанка подключилась к написанию сценария сериала, в статье речи вообще не идет. Напомним, что Роулинг имеет право голоса во всем, что касается дальнейшего использования придуманного ей мира.

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