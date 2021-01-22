У «Игры престолов» намечается два сериала-приквела

Второй будет рассказывать о приключениях странствующего рыцаря и его оруженосца.

Студия HBO не желает останавливаться на одном приквеле «Игры престолов» и уже запустила в разработку второй. Еще один сериал о Вестеросе станет экранизацией цикла Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге» (в нем вышли три книги: в 1998, 2003 и 2008 годах). Новость сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники. Оно отмечает, что поклонники писателя давно просили киношников экранизировать эту часть его творчества.

События данной истории разворачиваются за 90 лет до тех, что мы видели в «Игре престолов». Главными героями станут странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец — молодой принц Эйегон Таргариен.

Пока что у нового проекта нет ни режиссера, ни сценариста. Вероятно, студия сначала хочет оценить успех первого сериала-приквела под названием «Дом дракона», релиз которого запланирован на 2022 год. В нем, напомним, речь пойдет о венценосном семействе Таргариенов и противостоянии между ними.

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