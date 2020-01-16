Объявлена дата выхода продолжения «Игры престолов»

Во время беседы с изданием Deadline программный директор канала HBO Кейси Блойс раскрыл много секретов касательно проектов телеканала. Разумеется, многих поклонников творчества писателя Джорджа Мартина больше всего интересовало, когда же выйдет продолжение сериала «Игра престолов». Заранее стоит отметить, что в новом проекте зрители вряд ли встретят уже полюбившихся героев, ведь все будет происходить за много лет до событий сериала.

По словам Кейси, «Дом дракона» планируется к релизу в 2022 году, но точную дату мужчина не назвал, так что это может быть как 1 января, так и 31 декабря. Но важно знать, что работа над сценарием уже активно ведется, а занимаются ею автор оригинальных книг Джордж Мартин и сценарист Райан Кондал. Шоуранером станет Мигель Сапочник, именно под его руководством была снята серия «Битва бастардов» и многие другие.

Сериал «Дом дракона» расскажет о событиях, происходивших с домом Таргариенов за 300 лет до оригинальной «Игры престолов». Кстати, самые нетерпеливые могут узнать сюжет истории уже сейчас, ведь книга «Пламя и кровь» давно в продаже.