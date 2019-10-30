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«Игра престолов»: приквел будет не о Белых ходоках, а о драконах

Первоначальный проект нового сериала остановился, зато вовсю готовится новый - посвященный дому Таргариенов.

«Игра престолов»: приквел будет не о Белых ходоках, а о драконах
Готовьтесь к новому сериалу о драконах. Фото: HBO

Сериал-приквел «Игры престолов», который так ждут фанаты фентезийной саги, резко поменял линию сюжета. Ранее, напомним, киношники обещали раскрыть историю происхождения Белых ходоков. Однако сейчас они, похоже, решили сделать ставку не на лед, а на пламя. По последней информации, новый проект будет посвящен дому Таргариенов, и его приходу к власти.

Как сообщает издание Deadline, писатель Джордж Мартин и исполнительный продюсер Райан Кондал уже работают над пилотным выпуском этого сериала. В основу сюжета легла книга «Огонь и кровь».

А вот другой проект-приквел, над которым работала Джейн Голдман (в главной роли Наоми Уоттс), «завис в воздухе». Издание The Hollywood Reporter и вовсе сообщает, что он снят с производства. Причины остановки съемок не раскрываются. Тем не менее, студия HBO не откажется от расширения вселенной «Игры престолов», так как у этой идеи огромный потенциал. В первую очередь, это касается прибыли.

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«Игра престолов»Сериал "Игра престолов" приквел
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«Игра престолов»: приквел будет не о Белых ходоках, а о драконах
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