Сериал «Полет» стартует на канале ТНТ с 25 января

Канал ТНТ объявил дату телепремьеры сериала «Полет», в котором снялись Никита и Михаил Ефремовы, Оксана Акиньшина и Павел Табаков и другие известные отечественные актеры. Первую серию покажут 25 января в 21:00. В это же время она станет доступна на видеоплатформе Premier.

Напомним, это современная история о том, как один неслучившийся полет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью изменить свою жизнь. В психологической драме режиссера Петра Тодоровского-младшего несколько сотрудников московской строительной компании не попадают на свой авиарейс, а затем узнают, что их самолет рухнул, и все пассажиры погибли. Разминувшись со смертью, герои понимают, что жить как раньше им больше нельзя. Каждая серия картины посвящена дальнейшей судьбе одного из них.

«Полет» — это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало», — говорит актер Никита Ефремов. «В «Полете» исследуется тема счастья, насколько человеку подвластно его создавать, да и стоит ли это делать в принципе… Петей Тодоровским, наверное, заложен такой месседж, что есть рок, который тебя нагонит где бы ты ни был, в любой точке мира, куда бы ты не убежал, не улетел и не уплыл. От судьбы не уйдешь», — комментирует проект актриса Юлия Хлынина.

Добавим, что данный сериал завоевал главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, прошедшего в Чехии. Также он был успешно представлен на фестивалях в Германии и Великобритании, как современный российский кинопродукт.

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