Драматический сериал «Полет» с Акиньшиной и Ефремовыми покажут по ТНТ

Зрители канала ТНТ увидят драматический сериал «Полет» с Оксаной Акиньшиной, Никитой и Михаилом Ефремовыми, Юлией Хлыниной и Павлом Табаковым, который уже был оценен на Западе. Телепремьеру картины стоит ждать после Нового года.

Напомним, что режиссером и сценаристом проекта выступил Петр Тодоровский. Ему удалось создать психологическую драму о том, как близость смерти может изменить жизнь человека. По сюжету несколько сотрудников московской строительной компании ошибаются аэропортом и пропускают свой рейс. Пока они кусают локти, в новостях передают, что самолет разбился, а значит, группа «неудачников» оказывается самыми что ни на есть счастливчиками. Но для чего им дан этот шанс на жизнь? Можно ли жить так, как раньше после того, как чуть не погиб?

Каждый эпизод сериала посвящен личной истории одного из персонажей. Героиня Акиньшиной понимает, что устала быть идеальной женой и матерью. Персонаж Табакова находит в себе силы идти к своей мечте, а Никита Ефремов воплощает мужчину, который выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой. Также в картине снялись Светлана Камынина, Александра Урсуляк, Александр Робак, Тимофей Трибунцев и другие актеры.

«Полет» — это история о демонах, которые живут внутри нас. Они определяют нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже. Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока. Еще мне кажется, что это современная история о нашем времени. Во всяком случае нам очень хотелось передать состояние души, близкое многим из нас», — говорит режиссер Петр Тодоровский.

Сериал, который может не только похвастаться захватывающим сюжетом, но и заставить задуматься о жизни и судьбе, станет одной из первых премьер 2021 года на канале ТНТ.

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