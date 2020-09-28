Сериал «Полет» с Акиньшиной и Ефремовым взял главный приз на международном фестивале

Картина Петра Тодоровского рассказывает о людях, лишь благодаря случаю не погибших в авиакатастрофе.

В Чехии прошел международный фестиваль сериалов Serial Killer. И главный приз основного конкурса на нем завоевала российская картина «Полет», снятая Петром Тодоровским, сообщает сайт «КиноПоиск».

Лента рассказывает о шести сотрудниках московской строительной компании, которые должны были лететь на самолете, но не попали на свой рейс. Шокированные своей неудачей, они получают новый удар судьбы: их борт попадает в авиакатастрофу, в которой не выживает никто. Шестеро счастливчиков понимают, что судьба дала им второй шанс для чего-то большего, и они решают изменить свою жизнь. Кстати, на английском языке сериал получил многозначительное название Six Empty Seats («Шесть пустых мест»).

У картины невероятный актерский состав: Оксана Акиньшина, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Никита Ефремов и его печально известный отец. Герой последнего, кстати, в трейлере произносит фразу: «Моя бывшая жена любит говорить, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в тюрьму».

Добавим, что в той же конкурсной программе участвовал и «Хороший человек» Константина Богомолова.