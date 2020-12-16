Сериал «Пассажиры» с Кириллом Кяро получил трейлер и дату выхода

У оригинального мистического сериала видеосервиса Start «Пассажиры» появился официальный трейлер. Ролик опубликован в YouTube 16 декабря, а сама картина станет доступна к просмотру 24 числа.

Напомним, главную роль играет актер Кирилл Кяро. Уже два сериала с его участием стали хитами на Netflix. В этот раз он предстанет в образе московского таксиста, вот только его автомобиль курсирует не только по городу, но и между мирами живых и мертвых. Пассажирами этого странного извозчика являются души, которых что-то еще держит на бренной земле. Пока они вместе с водителем не осознают, почему не могут упокоиться, то так и будут колесить по столице.

До премьеры новый сериал представили на международной конференции Content London как неанглоязычную драму, которая может в ближайшем будущем оказать влияние на киноиндустрию. Российская картина впервые выступила в таком качестве.

Добавим, что «Пассажиры» будут состоять из восьми новелл. Первые две станут доступны на видеосервисе Start 24 декабря, а далее новые эпизоды будут выходить по субботам.

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