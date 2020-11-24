«Для меня непривычно»: Кирилл Кяро сел за руль такси

Премьера драмы с элементами мистики «Пассажиры» состоится 24 декабря на видеосервисе Start. Сериал будет состоять из нескольких новелл, героями которых станут необычные пассажиры такси, каждому из которых при жизни не удалось завершить какое-то важное дело.

Водитель такси, роль которого на экране гениально воплотил актер Кирилл Кяро, становится для них чем-то вроде судьи, готового выслушать исповедь и отпустить грехи.

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Пока пассажиры не смогут раскрыться перед необычным таксистом, чтобы доверить ему самое сокровенное и объяснить, по какой причине их души не могут покинуть этот мир, машина не продолжит свой путь.

«Для меня непривычно играть в таком формате, серии достаточно короткие, пространство — камерное. Нет экшна, невозможно отвлечь зрителя каким-то действием, нельзя спрятаться за сюжетными поворотами», — признается Кирилл Кяро.

Стоит добавить, что в сериале «Пассажиры», помимо Кирилла Кяро, снимаются Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие.

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