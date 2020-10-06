Куда едем?: Кирилл Кяро снимется в сериале о таксисте-перевозчике душ

Режиссер «Игры на выживание» Карен Оганесян готовится к съемкам нового оригинального сериала для онлайн-кинотеатра START под названием «Пассажиры». Это будет мистическая драмы о водителе такси, который перевозит души на тот свет. Главную роль сыграет Кирилл Кяро.

По сюжету, шофер катает души умерших по Москве, пока они не признаются ему и себе заодно, какой груз вины они несут с собой. Чем труднее человеку осознать свои ошибки, тем дольше они будут держать его на грешной земле.

«По сути, наши герои общаются не с таксистом, а сами с собой. Все беды в наших жизнях случаются из-за того, что мы вовремя о чем-то не поговорили, не озвучили то, что нас волновало. Нашим героям предстоит разобраться в своем прошлом, вытащить из него что-то такое, о чем они забыли и что на первый взгляд казалось неважным и не влияющим на их жизнь», – говорит режиссер.

Перед ним стоит задача раскрыть каждого персонажа на 15 минут, именно столько будет длится она серия. Всего планируется 8 эпизодов.

«Чего в нашей истории больше – мистики или драмы? Мне кажется, все-таки драмы. Мы рассказываем про судьбы и ошибки на своем пути. А мистика – тот катализатор, который обостряет проблемы, промахи и незавершенные дела, которые пассажирам надо будет решить», — рассуждает актер Кирилл Кяро.

Создатели проекта надеются, что сериал не только станет развлечением, но и поможет зрителям заглянуть внутрь себя и найти ответ на собственные тяжелые вопросы. Дата релиза картины пока не объявлена.