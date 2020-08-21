«Фитнес»: новый сезон комедийного сериала на ТНТ с 7 сентября

На ТНТ очередная премьера. Четвертый сезон комедийного сериала «Фитнес» покажут в эфире с 7 сентября. В главных ролях – знакомые все лица: Софья Зайка, Борис Дергачев, Роман Курцын, Михаил Трухин.

В новом сезоне главная героиня Ася станет директором фитнес-клуба, куда когда-то пришла сбрасывать лишние килограммы. Крутой жизненный поворот заставил засомневаться девушку в реалиях. Выбор весьма спорный — оставаться крутой бизнес-леди или стать счастливой женщиной.

Страсти бурлят не только у Аси, но и у других сотрудников клуба. Олег неожиданно ввязался в непонятный бизнес, Рафик вытаскивает Володю из жуткой депрессии.

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Каким образом все они будут искать компромиссы и какие методы помогут сделать их жизнь лучше – смотрите в новом сезоне сериала «Фитнес» 7 сентября в 18:00.