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Юмор и бодрость: на ТНТ стартует шоу «Новое утро»

Ведущими программы будут Марина Кравец, Алина Алексеева, Ульяна Пылаева и Михаил Белянин.

Юмор и бодрость: на ТНТ стартует шоу «Новое утро»
"Новое утро". Фото: телеканал ТНТ

Телеканал ТНТ запускает первое утреннее шоу — полезное, актуальное и смешное. Это будет программа для всей семьи, которая с утра планирует зарядиться отличным настроением. А обеспечат его Марина Кравец, Алина Алексеева, Ульяна Пылаева и Михаил Белянин.

"Новое утро"
«Новое утро». Фото: телеканал ТНТ

По словам Марины Кравец, идеальное утро такое, когда вся семья в хорошем настроении садится за стол. Когда все разговаривают, улыбаются и дарят отличные эмоции.

В утреннем эфире шоу будет идти на протяжении целого часа, с 10:00. Главный девиз программы: «Время жить для себя!». Именно поэтому она будет поднимать самые актуальные вопросы, которые полезны каждому члену семьи, — воспитание детей и садоводство, макияж и кулинария и многие другие. И все это в сопровождении юмора.

«Новое утро» в эфире телеканала ТНТ с 22 августа.

 

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