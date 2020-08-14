Юмор и бодрость: на ТНТ стартует шоу «Новое утро»

Телеканал ТНТ запускает первое утреннее шоу — полезное, актуальное и смешное. Это будет программа для всей семьи, которая с утра планирует зарядиться отличным настроением. А обеспечат его Марина Кравец, Алина Алексеева, Ульяна Пылаева и Михаил Белянин.

По словам Марины Кравец, идеальное утро такое, когда вся семья в хорошем настроении садится за стол. Когда все разговаривают, улыбаются и дарят отличные эмоции.

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В утреннем эфире шоу будет идти на протяжении целого часа, с 10:00. Главный девиз программы: «Время жить для себя!». Именно поэтому она будет поднимать самые актуальные вопросы, которые полезны каждому члену семьи, — воспитание детей и садоводство, макияж и кулинария и многие другие. И все это в сопровождении юмора.

«Новое утро» в эфире телеканала ТНТ с 22 августа.