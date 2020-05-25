Утром получал орден, а ночью «брал» сберкассу: сериал «Черная кошка» покажет советских «оборотней»

25 мая на канале «Россия» выходит многосерийный фильм «Черная кошка» режиссера Антона Сиверса. В этой картине удалось собрать по-настоящему сильный и именитый актерский состав: так, в киноленте задействованы Игорь Петренко, Константин Лавроненко, Гела Месхи, Михаил Боярский, Екатерина Гусева, Мария Андреева, Юрий Чурсин и многие другие талантливые артисты.

У зрителей постарше, да и вообще любого киномана могут возникнуть аналогии со знаменитым фильмом Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» с участием Владимира Высоцкого, где также фигурировала банда «Черная кошка».

А что на это скажет сам режиссер Антон Сиверс, читайте в материале Teleprogramma.pro.

Спортсмены, комсомольцы, красавцы, бандиты…

На самом деле истории о банде «Черная кошка» — это очень благодатная тема для кинематографистов. Всегда интересно показать, насколько противоречивой может быть человеческая натура.

Судите сами: главарем преступной группы, промышлявшей разбоем в 1950-х годах, являлся молодой красивый парень по имени Иван Митин – мастер смены оборонного завода № 34.

Интересно, что к моменту своего разоблачения Иван должен был получить орден Трудового Красного знамени. И в то же время этому передовику производства удалось сколотить банду из 12 человек, куда также входили работники оборонного завода, курсанты военного училища, студент Московского авиационного института и прочие красавцы, комсомольцы, спортсмены.

Днем они играли роли примерных советских граждан, а ночью превращались в «оборотней». Обычно на путь криминала людей толкают тяжелые жизненные обстоятельства. А зачем на эту скользкую дорожку становятся люди, ведущие вполне благополучный образ жизни?

Зритель сам ответит на этот вопрос, посмотрев сериал Антона Сиверса.

Самого Ивана Митина, который в фильме носит фамилию Мишин, сыграл актер Гела Месхи. Роль следователя Ивана Каратова, прототипом которого является легендарный сыщик УГРО Владимир Арапов, воплотил Игорь Петренко.

Два мужа Екатерины Климовой в одном фильме

Примечательно, что протагониста и антагониста сыграли два бывших мужа актрисы Екатерины Климовой. Как они сотрудничали на площадке?

В прессе уже появлялись слухи, что артисты подрались. Так и случилось: Игорь и Гела затеяли драку. Но по сюжету сериала «Черная кошка»!

А на съемочной площадке, по словам Антона Сиверса, между ними сложились прекрасные отношения.

Несмотря на то, что в фильме задействованы сплошь звезды кино, все они прошли кастинг.

«Актеры у нас замечательные. Все работали очень дружно. С большой теплотой вспоминаю съемки этого фильма. Было сложно, но интересно», — рассказывает Антон Сиверс.

Как ради съемок сериала перекрывали улицы

Сериал снимался в Калуге. Специально для съемок фильма художники-постановщики создали 50 декораций. В картине использовалось 20 ретро-автомобилей и вагоны 40-х годов.

По словам Антона Сиверса, ради съемок автомобильных эпизодов в Калуге перекрывались улицы.

Для персонажей сериала было сшито около 1 000 костюмов. Когда снималась сцена ограбления «Госзнака», было произведено 2 000 пиротехнических выстрелов. А специально для сцены футбольных соревнований нашли набивной мяч того периода.

В общем, кино Антона Сиверса – это мощный зрелищный аттракцион, который, наверняка, будет интересен и зрителю. Но режиссера тревожит один факт, о чем уже упоминалось в начале статьи. Об этом мы и поговорили с Антоном Сиверсом.

Антон Сиверс: «Наш фильм – это не референс картины Станислава Говорухина»

— Антон, вы же понимаете, что параллелей с киносериалом «Место встречи изменить нельзя» с участием Владимира Высоцкого вам не избежать…

— Наш фильм кардинально отличается и по сюжету, и по жанру. Всякое сравнение вредит картине, потому что тот зритель, который хочет найти в этом проекте продолжение киноленты Станислава Говорухина, не найдет его. Наш фильм не лучше и не хуже — он просто другой.

В основу многосерийного фильма Станислава Говорухина лег роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». И в этой картине режиссер поднимал тему, нашлось ли в том жестоком времени место милосердию.

Наша же история рассказывает про послевоенное поколение хороших ребят, которые, хлебнув воровской романтики, решили перейти грань дозволенного. Вначале этим молодым людям кажется, что у них очень интересная жизнь, но потом шаг за шагом они и сами не замечают, как становятся чудовищами.

— То есть, у вас получилось некое исследование человеческих судеб?

— Исследование – это все-таки научное слово, но да, это скорее, такое увлекательное исследование человеческого падения. Хотя не только падения, конечно.

В фильме много и любви, и дружбы. Очень важным здесь является вопрос, что такое дружба. И что такое предательство.

— Многие режиссеры исторических и биографических фильмов сталкиваются с тем, что им приходится искать компромисс между исторической правдой и художественным вымыслом…С вами было также?

— Наш сценарист использовал много архивных, биографических материалов про Красногорскую банду Ивана Митина. Там много правды. Но все же в нашем фильме, как и во всяком художественном произведении, есть, конечно, и придуманные персонажи, события, поступки. Как без этого? Но сказка — ложь, да в ней намек. А если все-таки будут сравнивать с фильмом «Место встречи изменить нельзя» и пытаться понять, чья банда представлена правдивее, то ведь и у братьев Вайнеров в их знаменитом романе допущена большая доля вымысла. И потом — надо сказать, что в Москве в ту пору среди блатных было повальное увлечение называть свои банды «Черная кошка». Сейчас доискаться до правды, кто из них первый начал, и чья «Черная кошка» истинная, думаю, невозможно. Да и ни к чему.

— Какой факт в истории о группировке «Черная кошка» вас поразил больше всего?

— Удивил тот факт, что эти лучшие представители молодежи, спортсмены вели преступную жизнь.

Их ведь потому и не могли поймать, что искали банду среди блатных. Никому и в голову не могло прийти, что участники банды, державшей в страхе всю Москву, на самом деле — передовики производства и чемпионы города по футболу, и в то же время непрофессионалы в воровском деле.

Поэтому самое интересное в этой истории – это двуличие их существования. И то, как они обретали это свое второе лицо.

— Может, эти молодые люди хотели поймать адреналин?

— Посмотрев фильм, зритель поймет, что же ими двигало. Просто в начале истории по отношению к одному из героев поступили несправедливо. И поэтому молодым людям тоже показалось, что они имеют право на небольшую, как они считали, несправедливость, чтобы спасти своего товарища. А потом потребовалось еще раз переступить черту, чтобы замести следы своего преступления. А дальше, как снежный ком. Ну и плюс ко всему их поглотила романтика воровской жизни, характерная для той эпохи.

Нужно ли отвечать злом на зло, несправедливостью на несправедливость? Каждый раз мы заново решаем эти задачки, когда нам их подкидывает жизнь. Ребята решили для себя так, а нужно было как-то иначе.

Но я бы не хотел, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что это такое сугубо психологическое, мрачное кино. Это совсем не так. В нашей картине есть и страсть, и любовь, и юмор, и атмосфера той послевоенной эпохи. В общем, кино получилось, как мне кажется, очень зрелищным и интересным, и его надо смотреть.

— Давайте немного отвлечемся от «Черной кошки». Над каким фильмом вы работали до карантина?

— Над фильмом про сына имама Шамиля, который во время Кавказской войны был передан русским, как заложник, воспитывался в Санкт-Петербурге, в 1-м кадетском корпусе, принял присягу на верность Царю и отечеству и стал русским офицером. Будучи взрослым, он снова вернулся на Кавказ, с которым продолжалась война, хотя в России его осталась ждать невеста. Что было дальше, расскажет фильм.

— Сейчас мы живем в непростое время. Аналитики предрекают глобальный кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом. Как вы думаете, не приведет ли этот фактор к появлению большого количества банд, похожих на «Черную кошку»?

— Я же не пророк, чтобы рассуждать на эту тему. В жизни всегда есть волки и овцы, свет и тень.

Если вы решили создать подобную группировку, посмотрите, к чему это может привести. Первая серия сериала «Черная кошка» стартует на канале «Россия» уже с 25 мая