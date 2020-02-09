«Место встречи изменить нельзя»: как сложились судьбы актрис легендарного фильма

Женские персонажи в фильме «Место встречи изменить нельзя» - очень разные, и трудно сказать, какая из этих дам запомнилась зрителям больше всех.

И судьбы этих ярких актрис после выхода на экраны культового фильма сложились по-разному.

Варя Синичкина – Наталья Данилова

Милиционер Варя Синичкина, невеста Шарапова, — идеальная советская девушка. Именно поэтому роль Вари не досталась Марине Влади. Она очень хотела сыграть Синичкину, но чиновники не пожелали видеть в этой роли иностранку.

Наталье Даниловой непросто было играть девушку-милиционера, усыновляющую подкидыша. Дело в том, что актриса незадолго до съемок вынуждена была сделать аборт – из-за врачебной ошибки. После аборта на позднем сроке ей сказали, что больше она не сможет иметь детей.

Во время съемок сцен, где героиня прижимает к себе малыша, Наталья несколько раз срывалась – убегала рыдать подальше от всех. Утешал ее Владимир Высоцкий.

Пришлось актрисе пережить и другие трудные времена. Не было работы. После смерти второго мужа и мамы она свалилась с высокой температурой. Помочь было некому. Превозмогая слабость, Наталья собирала и сдавала бутылки – чтобы купить хлеб и лекарства…

Впрочем, с наступлением нового века актриса снова стала радовать зрителей ролями – теперь в основном в сериалах.

Верка-модистка — Людмила Давыдова

Трагически сложилась жизнь Людмилы Давыдовой (Шляхтур). Она несколько раз была замужем, но мужья уходили от нее. Детей родить не смогла.

А когда стало ясно, что и в профессиональной деятельности ничего не «светит», красивая и талантливая актриса решила уйти из жизни добровольно. Ей было 57 лет, и за плечами у нее было лечение в психиатрическом стационаре.

Манька-Облигация – Лариса Удовиченко

24-летней Ларисе Удовиченко предлагали роль Вари Синичкиной, но актрисе захотелось исполнить характерную роль – это интереснее. Манька-Облигация в ее исполнении получилась настолько живой и настоящей, что Лариса буквально проснулась знаменитой.

И дальше карьера актрисы складывалась очень удачно – Удовиченко известна по множеству фильмов. Правда, нельзя назвать удачной ее личную жизнь. Три брака закончились тремя разводами. Зато у Ларисы есть дочь Мария, которая тоже стала актрисой.

Ира Соболевская – Наталья Фатеева

Наталью Фатееву снимали довольно много, только вот роли все больше предлагали небольшие. Съемки в «Место встречи изменить нельзя» стали для нее возможностью напомнить о себе.

Личная жизнь одной из первых красавиц советского кинематографа была бурной. Правда, все ее браки заканчивались разводами. Не сложились у Натальи теплые отношения и с детьми. Сегодня пожилая актриса страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Она давно уже не снимается.

Анна Дьячкова – Татьяна Ткач

Любовница Фокса, роковая женщина, эффектная брюнетка Аня, — эта роль будто была создана для актрисы Татьяны Ткач. А до этого она сыграла одну из жен Абдуллы – Зухру – в культовом боевике «Белое солнце пустыни».

Татьяна два раза выходила замуж. Первый брак не сложился – муж не смог смириться с тем, что жена постоянно занята на съемках и в театре. А второго мужа Татьяна потеряла в 1997 году. Утешением для актрисы стали двое детей. Татьяна много снималась и продолжает сниматься до сих пор (ей 75 лет).

Светлана Волокушина – Екатерина Градова

Прелестную блондинку, подругу Ручечника, сыграла Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». «Место встречи…» стало последним фильмом, в котором она снималась. Градова круто поменяла свою жизнь – окончила Духовную семинарию. Она ведет для прихожан библейские занятия.

Клаша – Валерия Заклунная

Валерия Заклунная, сыгравшая любовницу Горбатого – главаря банды, трижды была замужем, но детей у нее так и не было, отчего актриса всю жизнь страдала. Она окончила МХАТ, но работать уехала в родной Киев. Ее не стало в 2016 году.

Надя – Светлана Светличная

Все помнят эффектную Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки». Эта роль сделала Светлану Светличную знаменитой, однако снимать ее не спешили. В 70-х у нее было лишь две небольшие роли – в «Семнадцати мгновениях весны» и «Месте встречи…».

Муж Светличной, актер Владимир Ивашов, умер в возрасте 55 лет. Светлане пришлось освоить карьеру домработницы. В 2006 году умер ее младший сын. Сегодня актриса нередко появляется в различных ток-шоу.

А кто вам запомнился больше других из актрис, сыгравших в фильме «Место встречи изменить нельзя»?