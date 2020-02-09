Звездные истории

«Место встречи изменить нельзя»: как сложились судьбы актрис легендарного фильма

Женские персонажи в фильме «Место встречи изменить нельзя» - очень разные, и трудно сказать, какая из этих дам запомнилась зрителям больше всех.

«Место встречи изменить нельзя»: как сложились судьбы актрис легендарного фильма
Актрисы Лариса Удовиченко и Светлана Светличная. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

И судьбы этих ярких актрис после выхода на экраны культового фильма сложились по-разному.

Варя Синичкина – Наталья Данилова

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Милиционер Варя Синичкина, невеста Шарапова, — идеальная советская девушка. Именно поэтому роль Вари не досталась Марине Влади. Она очень хотела сыграть Синичкину, но чиновники не пожелали видеть в этой роли иностранку.

Наталье Даниловой непросто было играть девушку-милиционера, усыновляющую подкидыша. Дело в том, что актриса незадолго до съемок вынуждена была сделать аборт – из-за врачебной ошибки. После аборта на позднем сроке ей сказали, что больше она не сможет иметь детей.

Во время съемок сцен, где героиня прижимает к себе малыша, Наталья несколько раз срывалась – убегала рыдать подальше от всех. Утешал ее Владимир Высоцкий.

Пришлось актрисе пережить и другие трудные времена. Не было работы. После смерти второго мужа и мамы она свалилась с высокой температурой. Помочь было некому. Превозмогая слабость, Наталья собирала и сдавала бутылки – чтобы купить хлеб и лекарства…

Впрочем, с наступлением нового века актриса снова стала радовать зрителей ролями – теперь в основном в сериалах.

Верка-модистка — Людмила Давыдова 

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Трагически сложилась жизнь Людмилы Давыдовой (Шляхтур). Она несколько раз была замужем, но мужья уходили от нее. Детей родить не смогла.

А когда стало ясно, что и в профессиональной деятельности ничего не «светит», красивая и талантливая актриса решила уйти из жизни добровольно. Ей было 57 лет, и за плечами у нее было лечение в психиатрическом стационаре.

Манька-Облигация – Лариса Удовиченко

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

24-летней Ларисе Удовиченко предлагали роль Вари Синичкиной, но актрисе захотелось исполнить характерную роль – это интереснее. Манька-Облигация в ее исполнении получилась настолько живой и настоящей, что Лариса буквально проснулась знаменитой.

И дальше карьера актрисы складывалась очень удачно – Удовиченко известна по множеству фильмов. Правда, нельзя назвать удачной ее личную жизнь. Три брака закончились тремя разводами. Зато у Ларисы есть дочь Мария, которая тоже стала актрисой.

Ира Соболевская – Наталья Фатеева

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Наталью Фатееву снимали довольно много, только вот роли все больше предлагали небольшие. Съемки в «Место встречи изменить нельзя» стали для нее возможностью напомнить о себе.

Личная жизнь одной из первых красавиц советского кинематографа была бурной. Правда, все ее браки заканчивались разводами. Не сложились у Натальи теплые отношения и с детьми. Сегодня пожилая актриса страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Она давно уже не снимается.

Анна Дьячкова – Татьяна Ткач

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Любовница Фокса, роковая женщина, эффектная брюнетка Аня, — эта роль будто была создана для актрисы Татьяны Ткач. А до этого она сыграла одну из жен Абдуллы – Зухру – в культовом боевике «Белое солнце пустыни».

Татьяна два раза выходила замуж. Первый брак не сложился – муж не смог смириться с тем, что жена постоянно занята на съемках и в театре. А второго мужа Татьяна потеряла в 1997 году. Утешением для актрисы стали двое детей. Татьяна много снималась и продолжает сниматься до сих пор (ей 75 лет).

Светлана Волокушина – Екатерина Градова

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Прелестную блондинку, подругу Ручечника, сыграла Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». «Место встречи…» стало последним фильмом, в котором она снималась. Градова круто поменяла свою жизнь – окончила Духовную семинарию. Она ведет для прихожан библейские занятия.

Клаша – Валерия Заклунная

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Валерия Заклунная, сыгравшая любовницу Горбатого – главаря банды, трижды была замужем, но детей у нее так и не было, отчего актриса всю жизнь страдала. Она окончила МХАТ, но работать уехала в родной Киев. Ее не стало в 2016 году.

Надя – Светлана Светличная

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Все помнят эффектную Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки». Эта роль сделала Светлану Светличную знаменитой, однако снимать ее не спешили. В 70-х у нее было лишь две небольшие роли – в «Семнадцати мгновениях весны» и «Месте встречи…».

Муж Светличной, актер Владимир Ивашов, умер в возрасте 55 лет. Светлане пришлось освоить карьеру домработницы. В 2006 году умер ее младший сын. Сегодня актриса нередко появляется в различных ток-шоу.

А кто вам запомнился больше других из актрис, сыгравших в фильме «Место встречи изменить нельзя»?

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Валерия ЗаклуннаяЕкатерина ГрадоваЛариса УдовиченкоЛюдмила ДавыдоваНаталья ДаниловаНаталья ФатееваСветлана Светличнаясудьбы актрис
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«Место встречи изменить нельзя»: как сложились судьбы актрис легендарного фильма
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