«Рядом со мной сложно быть рядом»: Климова объяснила, почему развелась с Гелой Месхи

Как отметила актриса, супруг не мог себя полностью реализовать в профессии, находясь рядом с ней.

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с актером и своим третьим мужем Гелой Месхи.

«После такого сложного опыта, который у нас был с Игорем Петренко, я поняла, что не могу кого-то удерживать рядом с собой. Вечная любовь и сказочные взаимоотношения остались в прошлом. Тяжело ворваться в семью и взять всю ответственность на себя, как это сделал Гела. Это непросто. Гела — молодой и амбиционный человек. У него свои планы. Мужчине нужна свобода, тишина. Ему надо подумать». Екатерина Климова

Как отметила актриса, в какой-то момент она поняла, что Месхи не может себя полностью реализовать в профессии, будучи рядом с ней. «Мы поняли, что нам надо разойтись, чтобы понять так ли это, как нам кажется. У нас не было скандалов. Мы не обидели друг друга. Мы взяли паузу. Рядом со мной сложно быть рядом. Я много работаю. Мужчина, который со мной, должен вставать в какую-то очередь. Не каждый мужчина захочет так существовать», — добавила актриса.

По словам Климовой, она не хочет, чтобы Месхи в мире кинематографа все ассоциировали исключительно с ней. «Гела очень много помогает мне. Он проявляет свои мужские качества. Расставание пошло нам на пользу. Я бы не ставила точку на наших отношениях», — заявила звезда.