Испытано на себе: как пройти «народный» онлайн-кастинг в сериал «Удаленка»

Принять участие в кастинге мог любой желающий, а вот сниматься будут все равно профессиональные актеры - Ольга Хохлова, Андрей Носков, Денис Косяков и Олег Верещагин.

«Ковид» научил всех нас играть по новым правилам: на «дистанционку» перешли фитнес-клубы и музеи, приемы у юристов и МФЦ, а еще работать онлайн стали работники киноиндустрии.

Режиссеры были вынуждены признать, что в ближайшее время о классических съемках с толпой народа посреди улицы можно забыть. Будущее — за «удаленкой».

Именно такое название получил новые сериал, который стартует на телеканале «360» уже этим летом.

Уникальность проекта не только в том, что актер сам себе оператор-постановщик-режиссер, а еще в том, что попробовать свои актерские силы в кастинге мог каждый желающий. Конечно, онлайн.

Среди тех, кто мечтает сняться в кино, оказалась журналист портала Teleprogramma.pro Елена Акимова.

«Удаленка» — кто ты и с чем тебя едят?

По сюжету, главная героиня проекта – Алена, работает в ивент-агентстве, мечтает начать собственный бизнес по производству десертов. Она заедает сладкими кексами все неурядицы. И любовного характера, в том числе.

Конечно же, очаровательная простушка влюблена в ведущего агентства Альберта.

А Альберт — самовлюбленный красавчик, москвич и нарушитель карантина. Он, конечно, догадывается о любви девушки, но предпочитает не переходить к решительным действиям, а пользоваться ситуацией. Он шапочно знаком с Дмитрием Маликовым, но заверяет всех, что со звездой они — лучшие друзья.

Генриетта – путеводная звезда Алены. Предыдущие тридцать лет женщина торговала на рынке, но в какой-то момент решила, что астрология принесет больше денег. В итоге точка на рынке была закрыта, а дар провидицы открыт. Теперь Алена — одна из клиенток экс-торговки.

Есть еще Иван Иванович — директор ивент-агентства, где трудится девушка. Простоватый, жадноватый тупица, верящий, что любую вечеринку спасет песня Верки Сердючки.

Герои сериала, как и вся страна, оказались заперты по своим квартирам. Теперь вся жизнь ивента кипит в Zoom. Это и будет основной площадкой для работы актеров.

Авторы идеи не стали предлагать роли только профессионалам, решили дать шанс всем россиянам, которые мечтают попасть в кино.

Как россияне мечтали попасть в кино

Каждый мог записать короткий ролик со своим участием и отправить съемочной команде. Все как на настоящих пробах: готовый текст, который должен сыграть актер, описание локации, характера персонажа, только не нужно никуда ходить, а вместо оператора с камерой – домочадцы со смартфоном.

О старте кастинга было объявлено 14 мая, через пару дней на проект пришло более полутора тысяч роликов со всей страны. И не только. Многие видео прилетели из-за границы.

Еще одно новшество – выбирать актерский состав доверили не только съемочной группе. В телеграм-канале проекта можно было проголосовать за понравившегося героя и помочь ему попасть на проект.

Схема знакомая, рабочая, но без эксцессов не обошлось.

И снова накрутки!

«Друзья, мы заметили подозрительную активность в голосовании по выбору актера на роль директора агентства. Мы выступаем за честную конкуренцию и вынуждены остановить голосование, обнулив его результаты. Актера выберет продюсер сериала», — оповестила съемочная группа.

В памяти сразу всплывает история с голосование на шоу «Голос.Дети», когда смс-сообщения в поддержку Микеллы Абрамовой – дочки певицы Алсу – летели со всей страны.

Позже оказалось, что знаменитые родители немного простимулировали голосование, обеспечив победу наследнице.

Ох, нелегкая это работа, стать актером, отбросив заботы

Положа руку на сердце, о карьере актрисы я не мечтала никогда. Подумайте: ходить с утра до ночи на кастинги, а у меня ребенок, которого надо водить в садик, работа, которую надо работать, муж, которому нужно варить борщи.

Плюс рыбка, кот Бегемот и фикус в мой рост — и всем им подай внимание и заботу. Тут уж не до лицедейства.

Как я становилась «диванной» актрисой

В общем, о карьере актрисы я не мечтала. Ну по крайней мере, не признавалась в этом окружающим. А здесь судьба дает мне не только удочку, но и рыбу — даже из дома выходить не надо — кастинг сам приедет к тебе.

На Генриетту я не тянула возрастом, под Альберта и Иван Иваныча не подходила по гендерному признаку, оставалась только Алена — вот в нее-то я и должна была трансформироваться.

В описании героини значилось, что девушка она — «добрая, честная, искренняя, 20+, мечтает о своем бизнесе по выпечке кексиков. Выпускница Посадского техникума. Наивная. Любит поесть. Влюблена в ведущего Альберта, всегда спрашивает совета у онлайн-астролога по поводу Альберта. Работает в агентстве исключительно из-за ведущего, ну и чтобы не брать денег у родителей. Обаятельная неудачница».

Закрутив легкомысленный куль на голове и придав лицу наивности (из песни слов не выкинешь, в моем паспорте на десять лет больше, чем положено героине) я заняла подходящую локацию.

Кекса дома тоже не оказалось, поэтому яблоко. Всяко полезнее будет…

На организацию съемочного процесса, поиск реквизита и массовки ушло минут тридцать. Звонок Альберта и речь астролога были записаны на диктофон, оставалось только вовремя переключать записи в кадре.

Казалось, что проще? Но с первого дубля дело не пошло: текст выскакивал из головы, нос казался слишком большим в кадре, руки не знали, куда деться. Во втором в кадр пробрался кот и стал возмущенно мяукать, в третьем — сын.

Только через час минутный ролик был кое-как записан.

Как вы догадались, актрисой пока стать мне — не судьба. Зато я готова рассказать, о тех, кто смог пройти народный кастинг. Многих из них вы наверняка знаете. И это вовсе не Славик из Владивостока…

«Удаленка» — знакомые все лица…

Роли Алены досталась Даше Руденок. Зрителю она известна своей ролью в сериале «Закон каменных джунглей».

Альберта сыграет Денис Косяков (видео проб можно посмотреть здесь) — актер театра и кино. В его послужном списке такие проекты, как «Зайцев +1», «Женщины против мужчин», сериал «Остров» и еще десятки других.

Директором агентства будет Андрей Носков (видео проб можно посмотреть здесь) — да-да, вам он тоже известен: актер, режиссер, продюсер. Он получал роли в таких проектах, как «Агент национальной безопасности-4», «Воронины», «Морозова», «Морские дьяволы. Судьбы».

Астрологом будет Ольга Хохлова (видео проб можно посмотреть здесь). За свою внушительную актерскую карьеру она сыграла сотни ролей, всех не перечислить. Вот некоторые из них: «Психологини», «Измены», «Метод Лавровой-2».

А это роли, которые не выставлялись на народный кастинг:

Яна — секретарша директора. Ее исполнит актриса Анжелика Каширина. Девушка участвовала в шоу «Ледниковый период», снималась в сериалах «Гранд», «Фитнес» и других.

Бухгалтером будет Надежда Подъяпольская — Заслуженная артистка РСФСР.

Роль еще одного сотрудника ивент-агентства Олега исполнит Олег Верещагин. По сценарию, мужчина — многодетный отец, заперт в квартире с детьми и женой.

«Знакомая для меня ситуация. Я тоже дома и у меня сразу три женщины: жена и две дочки. Пока дети кушают и у нас легкое перемирие, делаю работу. Сейчас они придут и конец всей работе. Это меня роднит меня с героем, но я не такой каблук, как мой персонаж», — рассказал Олег Верещагин.

Свет, камера, смартфон…

Съемки «Удаленки» начнутся в самое ближайшее время. Если ограничительные меры по коронавирусу будут ослаблены, то актеров соберут в павильоне с соответствующих декорациях.

Если же ситуация не улучшится, то снимать кино придется каждому самостоятельно, но, учитывая рекомендации и пожелания режиссера.

Показывать сериал планируют на YouTube уже в июне — пока запланированы 6-8 серий по 10-12 минут.

… и ложка дегтя в бочку меда

Среди тех, кого забраковали продюсеры, оказались десятки актеров региональных театров. Владимир Барташевич, он служит в Русском драматическом театра Башкортостана, один из тех, кто претендовал на роль в «Удаленке».

Именно про его пробы позже скажут: подозрительная активность и обнулят результаты, выбрав Носкова.

В Сети без труда можно найти глас возмущенных пользователей, которые искренне верили, что народный кастинг — это шанс попасть в кино.

В итоге пробиться на федеральный канал не смогли даже профессионалы, что уж говорить про простых искателей приключений, далеких от света софитов…